Лето возвращается на выходные
 

Лето возвращается на выходные

21.08.2020, 6:43, Новости
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Август 2020 года пока отличается на удивление хорошей погодой в выходные дни.

В ближайшие выходные погода в центрально-европейском регионе России не изменит этой традиции.

После затянувшейся прохлады 22-23 августа в ЦФО вернётся лето. Как обещают метеорологи, небо в регионе полностью очистится от облаков, станет ярко светить солнце, а сильного ветра и дождей точно не будет. Столбики термометров в Москве и Ярославле поднимутся до +26 градусов.

А вот в Санкт-Петербурге всё будет наоборот. После солнечной и теплой погоды небо затенят тучами, в выходные ожидаются небольшие дожди. И конечно же немного похолодает – до 22 градусов тепла.

В начале следующей недели характер погоды в центре России тоже начнет меняться – станет облачно, начнутся дожди, а температура снизиться, но немного – на пару градусов.

Атмосферное давление в выходные 752-748 мм ртутного столба. Ветер переменных направлений, до 3 метров в секунду.

В Рыбинске самым жарким 22 августа было в 1972 году: +35,1 градуса! А 23 августа 1976 года в городе было всего +2,5 градуса.



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