Рыбинск. Криминальная хроника с 10 по 16 августа

17.08.2020, 11:38, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

После визита неизвестной женщины у пенсионерки пропали деньги

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась 85-летняя жительница микрорайона Копаево и сообщила о том, что после визита неизвестной женщины цыганской внешности, пропали денежные средства в сумме 160 тыс. рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлена подозреваемая жительница Рыбинского района 1990 г.р., которой даны признательные показания. Она пояснила сотрудникам полиции, что зашла в квартиру к пенсионерке под видом социального работника. В ходе беседы, воспользовавшись удобным моментом, похитила денежные средства, после чего скрылась с места происшествия. Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст.158 УК РФ кража. Расследование продолжается.

Полиция предупреждает – уважаемые пенсионеры, не открывайте дверь незнакомым людям! Социальные работники не приходят без предупреждения! Для того чтобы социальный работник пришел к пожилому человеку, ему необходимо подать заявление в учреждения надомного обслуживания. После этого пенсионеру сообщат, кто и когда будет его посещать. Поэтому открывать дверь нужно только известному вам социальному работнику, а не каждому, кто им представился.

Обо всех подозрительных случаях, когда незнакомые люди настойчиво пытаются навязать вам свое общение и проявляют повышенное внимание, стремясь войти к вам в дом, сообщайте в полицию. Не будьте излишне доверчивыми.

Полиция просит жителей области поговорить со своими пожилыми родственниками, близкими и предупредить их о возможности совершения таких преступлений, а также рассказать им, как необходимо поступать в подобных случаях. Информацию о людях, совершающих подобные преступления, можно сообщить анонимно. Телефон доверия УМВД России по Ярославской области (4852) 73-10-50.

Житель Пошехонского района похитил аккумулятор

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель г. Рыбинска и сообщил о том, что неизвестные лица ночью похитили с его автомашины « ВАЗ 21093», оставленной возле дома на ул. Радищева, аккумулятор стоимостью около 3 тысяч рублей. Сотрудниками полиции установлена личность подозреваемого, ими оказался житель Пошехонского района 1996 г.р. Подозреваемым даны признательные показания. Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное изъято. Расследование продолжается.

В Рыбинске раскрыта кража парфюмерной продукции

В полицию поступило заявление о краже из магазина: в ночное время неизвестный, разбив стекло, проник в торговое помещение и похитил 14 упаковок парфюмерной продукции. Ущерб составил более 30 тысяч рублей.

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен ранее судимый местный житель 1977 г.р., которым даны признательные показания. Мужчина пояснил, что похитил парфюмерные изделия в целях дальнейшей продажи. Похищенное изъято.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Жительница Рыбинска лишилась крупной суммы денег

В дежурную часть МУ МВД России « Рыбинское» обратилась 47-летняя горожанка и сообщила о том, что неизвестные лица обманным путем похитили у нее крупную сумму денег. В результате проведенной проверки было установлено, что заявительнице по телефону позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудницей банка и под предлогом отмены подозрительной банковской операции и перевыпуска кредитной карты, убедила сообщить ей смс-пароли, после чего у женщины были сняты деньги в размере более 141 тысячи рублей. Следственным управлением МУ МВД России « Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 ст. 158 УК РФ ( кража). Ведется следствие.

Сотрудники полиции напоминают:

– Нигде не указывайте ваш пин-код банковской карты. И никому его не сообщайте, даже если вам представились сотрудником безопасности банка. Храните эти 4 цифры лишь в собственной памяти или под кодовым именем в мобильном.

– Никому не говорите трехзначный код, указанный на оборотной стороне карты.

– Если денег на карте много, можно установить лимит на единовременное снятие либо на дневной оборот. При необходимости увеличить их не составит труда.

Если вы будете соблюдать эти простые меры, то максимально обезопасите свои деньги, и карточным мошенникам будет сложнее получить доступ к ним.

Сотрудники полиции раскрыли кражу сотового телефона и денег

В дежурную часть МУ МВД России « Рыбинское» обратилась жительница Заволжского микрорайона и сообщила о том, что у нее из квартиры пропали сотовый телефон и деньги. Ущерб от кражи заявительница оценила на сумму около 7,5 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен- житель г. Рыбинска 1989 г.р. Дав признательные показания мужчина пояснил, что после распития спиртных напитков с малознакомой женщиной он похитил у нее сотовый телефон и деньги. Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ ( кража). Подозреваемому судом избрана мера пресечения содержание под стражей. Похищенное частично изъято, расследование продолжается.

Житель Московской области привлекается к уголовной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения

Отделом дознания МУ МВД России « Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

4 августа поздним вечером районе ул. Захарова сотрудниками ДПС ГИБДД была остановлена автомашина ВАЗ 2115 под управлением жителя Московской области 1991 г.р., который отказался от прохождения медицинского освидетельствования на предмет состояния алкогольного опьянения. Так как ранее, в 2016 году, мужчина был привлечен к административной ответственности по ст. 12.26 КоАП РФ и лишен водительского удостоверения, но до настоящего времени водительское удостоверение в ГИБДД не сдал и заявление о его утрате не сделал, то в его действиях усматриваются признаки преступления предусмотренного ст. 264.1 УК РФ. Дознание продолжается.

Сотрудники полиции напоминают: согласно части 1 статьи 32.7 Кодекса об административных правонарушениях сказано, что срок лишения водительского удостоверения начинается с даты вступления в законную силу постановления, которым было назначено наказание. Если постановление суда о лишении водительских прав не было обжаловано, оно вступит в силу через 10 дней, и с этого момента пойдет срок, на который нарушитель был лишен прав.

Если жалобу подавали, тогда постановление вступит в силу немедленно после вынесения вышестоящим судом решения по жалобе.

Еще важный момент. По закону гражданин, лишенный водительских прав, сам должен сдать свое водительское удостоверение в ГИБДД в течение 3 дней или в тот же срок заявить об его утере. Пропускать этот срок не стоит, т.к. в таком случае срок лишения прав прервется и не будет исчисляться.

Полиция обращается ко всем участникам дорожного движения: не оставайтесь равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщайте в полицию о водителях, которые ведут себя неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Полицейские готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных водителях.