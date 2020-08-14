Тепло вернется
 

Тепло вернется

14.08.2020, 7:34, Погода
Теги: ,

Похолодание в центрально-европейской части России, которого не было с начала текущего лета, погрузило регион в осень – температурный фон на западе и севере территории понизился до сентябрьских показателей климата.

Но тепло вернется в регион, и выходные уже порадуют солнцем и летним теплом.

По предварительному прогнозу метеорологов, 15-16 августа Москве и Ярославле дневная температура повысится до 22 градусов тепла, а ночью будет не ниже +12. В Санкт-Петербурге еще теплее – до +24.

В начале следующей недели характер погоды не изменится – будет тепло и без сильных осадков.

Атмосферное давление в выходные 749-745 мм ртутного столба. Ветер западных направлений, до 4 метров в секунду.

В Рыбинске самым жарким 16 августа было в 1951 году: +32,7 градуса. А в это день 1969 года было не по-летнему холодно – всего +3,3 градуса.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08 / Тепло и сухо

02.08 / Праздники без масок

31.07 / Август начнется с прохлады

29.07 / Программа праздника «День города Рыбинска» – концертов у «Полёта» не будет

24.07 / Лето еще вернется

17.07 / Погода будет комфортной

16.07 / Изменен режим работы Угличской ГЭС

15.07 / 1 августа – День города Рыбинска

10.07 / Погода неравномерная

03.07 / Тепло с дождями

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска