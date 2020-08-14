Тепло вернется

14.08.2020, 7:34, Погода

Теги: Выходные, Погода

Похолодание в центрально-европейской части России, которого не было с начала текущего лета, погрузило регион в осень – температурный фон на западе и севере территории понизился до сентябрьских показателей климата.

Но тепло вернется в регион, и выходные уже порадуют солнцем и летним теплом.

По предварительному прогнозу метеорологов, 15-16 августа Москве и Ярославле дневная температура повысится до 22 градусов тепла, а ночью будет не ниже +12. В Санкт-Петербурге еще теплее – до +24.

В начале следующей недели характер погоды не изменится – будет тепло и без сильных осадков.

Атмосферное давление в выходные 749-745 мм ртутного столба. Ветер западных направлений, до 4 метров в секунду.

В Рыбинске самым жарким 16 августа было в 1951 году: +32,7 градуса. А в это день 1969 года было не по-летнему холодно – всего +3,3 градуса.