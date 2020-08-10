Рыбинск. Криминальная хроника с 3 по 9 августа

10.08.2020, 10:48, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

Сотрудники полиции установили подозреваемого в совершении кражи мотоцикла

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель микрорайона Волжский и сообщил о том, что из гаража в ГСК на улице Шекснинское шоссе похищен, принадлежащий ему мотоцикл. Ущерб составил 55 тыс. рублей.

В ходе проведенной проверки сотрудниками полиции установлен подозреваемый, местный житель 2005 г.р. Подозреваемым даны признательные показания, молодой человек пояснил, что проломив крышу, проник в гараж, обнаружил мотоцикл, открыл ворота и укатил его.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное изъято. Расследование продолжается.

Житель Рыбинска потерял телефон и лишился денег

Ранее в дежурную часть МУ МВД России « Рыбинское» обратился горожанин и сообщил о том, что неизвестные лица похитили у него с банковской карты около 98 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый установлен- житель Некоузского района 1991 г.р. Дав признательные показания молодой человек пояснил, что некоторое время назад, во дворе дома на ул. Ворошилова он нашел сотовый телефон. Воспользовавшись программой «мобильный банк» подозреваемый перевел денежные средства с банковского счета, привязанного к абонентскому номеру владельца телефона, на другие счета.

Следственным управлением МУ МВД России « Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 ст. 158 УК РФ « кража». Ведется следствие.

Директор турфирмы подозревается в мошенничестве

Следственным Управлением МУ МВД России «Рыбинское» расследовано и направлено в суд дело в отношении женщины 1989 г.р., жительницы г. Рыбинска, которая обвиняется по 26 эпизодам мошенничества на общую сумму более 2,5 млн рублей.

Как было установлено в ходе следствия, обвиняемая являлась генеральным директором туристического агентства. Начиная с апреля 2019 г. у нее возник преступный умысел, направленный на совершение хищения, путем обмана и злоупотребления доверием. Обвиняемая взяла деньги с клиентки за туристичекий тур в г. Аланью (Турция) в размере 80 тыс. рублей, заранее не намереваясь исполнять договорные обязательства. По такой же схеме она обманула еще нескольких человек. Клиенты доверяли обвиняемой, так как ранее многие пользовались услугами данного туристического агентства, и никаких нареканий к нему у них не возникало.

В августе 2019 г. Федеральной налоговой службой по Ярославской области возглавляемое обвиняемой туристическое агентство было исключено из Единого государственного реестра юридических лиц. При этом обвиняемая продолжила принимать заказы на подбор и бронирование туристических туров, не имея возможности и намерения исполнять свои обязательства.

Среди пострадавших от мошеннических действий были как физические, так и юридические лица. Обвиняемая обещала организовать поездки как по России, так и заграницу. Потерпевшие в разных случаях лишились от 22 000 до 284 000 рублей.

В ходе следствия обвиняемая свою вину полностью признала и частично возместила материальный ущерб. В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Житель Рыбинска расплатился в магазине чужой банковской картой и теперь привлекается к уголовной ответственности

Ранее в дежурную часть МУ МВД России « Рыбинское» за помощью обратился 63-летний мужчина и сообщил, что при неизвестных обстоятельствах утратил банковскую карту, с которой неизвестными были похищены денежные средства в сумме около 7 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен подозреваемый в совершении преступления — житель г. Рыбинска 2003 г.р. Сотрудникам полиции он пояснил, что

нашел чужую банковскую карту и решил воспользоваться ей. Он сразу расплатился ею за покупки в нескольких магазинах, а затем выбросил. Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа).

В соответствии с ч. 1 ст. 159.3 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Жительница Рыбинска подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что в одну из городских больниц с проникающим ножевым ранением был госпитализирован мужчина 1973 г.р. Сотрудниками полиции установлена подозреваемая — жительница г. Рыбинска 1962 г.р. Дав признательные показания, женщина пояснила, что после совместного распития спиртных напитков у нее возникла ссора с братом, в ходе которой она нанесла ему ножевое ранение, повлекшие за собой тяжкий вред здоровью. Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Ведется следствие.

В соответствии с ч. 2 ст. 111 УК РФ предусмотрено наказание лишение свободы на срок до десяти лет.

Житель Рыбинска подозревается в краже

В дежурную часть МУ МВД России « Рыбинское» обратился житель микрорайона Мариевка и сообщил о том, что после совместного распития спиртных напитков с малознакомым мужчиной у него из дома пропали велосипед и бензотриммер. Ущерб от кражи заявитель оценил на сумму около 8,5 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершении кражи установлен- житель г. Рыбинска 1988 г.р. Следственным управлением МУ МВД России « Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ ( кража). Похищенное изъято, расследование продолжается.

Сотрудники полиции установили подозреваемого в совершении кражи мотоцикла

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель микрорайона Волжский и сообщил о том, что из гаража в ГСК на улице Шекснинское шоссе похищен, принадлежащий ему мотоцикл. Ущерб составил 55 тыс. рублей.

В ходе проведенной проверки сотрудниками полиции установлен подозреваемый, местный житель 2005 г.р. Подозреваемым даны признательные показания, молодой человек пояснил, что проломив крышу, проник в гараж, обнаружил мотоцикл, открыл ворота и укатил его.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное изъято. Расследование продолжается.

Двое жителей Рыбинска похитили с грузовой автомашины запчасти

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель г. Рыбинска и сообщил о том, что неизвестные лица ночью похитили с его грузовой автомашины, оставленной возле дома на ул. Толбухина, два аккумулятора общей стоимостью около 22 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции установлены личности подозреваемых, ими оказались двое не работающих жителей г. Рыбинска 1999 г.р. и 2001 г.р. Подозреваемыми даны признательные показания.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное изъято. Расследование продолжается.