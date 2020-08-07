Тепло и сухо

07.08.2020, 6:33, Погода

Теги: Выходные, Погода

Атмосферный фронт, неторопливо перемещаясь по северо-западным областям европейской России, местами отметился довольно сильными дождями. Но в выходные будут относительно «сухими».

В ближайшие дни за управление погодой в регионе вновь возьмется антициклон. По его периферии с северными ветрами в центрально-федеральный округ будет поступать умеренно теплый воздух.

На фоне сухой погоды при переменной облачности по ночам воздух будет остывать до +8 … +13 градусов, а в дневные часы прогреваться до +20 … +25.

Северные ветры немного понизят температуру, но все равно погода останется более теплой, чем бывает по средним многолетним значениям.

Такой температурный режим вполне соответствует рамкам климата, отмечают метеорологи, а отсутствие дождей и слабый ветер сделают погоду очень комфортной.

В Москве и Санкт-Петербурге 8-9 августа в дневные часы до +26 градусов, ночью не ниже 15 тепла. А в Ярославской области будет на 3-4 градуса прохладнее.

В начале следующей недели характер погоды не изменится, но со вторника ожидаются небольшое похолодание и вновь дожди.

Атмосферное давление в выходные 754-748 мм ртутного столба. Ветер северных направлений, до 3 метров в секунду.

В Рыбинске самым жарким 9 августа было в 2010 году: +34,8 градуса! А в это день 1968 года было прохладно – всего +6,8 градуса.