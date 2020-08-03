Рыбинск. Криминальная хроника с 27 июля по 2 августа

03.08.2020, 9:49, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

В Рыбинске сотрудниками полиции раскрыта кража имущества из квартиры

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился местный житель и сообщил о том, что из принадлежащей ему квартиры, которую он сдавал поднаем молодому мужчине, пропало имущество. Ущерб составил сумму 16,5 тыс. рублей.

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый – житель микрорайона Волжский 1986 г.р.

Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что похитил имущество из съемной квартиры и продал его.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.

Задержан подозреваемый в совершении краж из павильона

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что неизвестный, из подсобного помещения в торговой палатке на одном из рынков города похитил денежные средства в сумме 4000 рублей, а спустя неделю еще 5000 рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый в совершении преступления – житель г. Рыбинска 1982 г.р. Подозреваемым даны признательные показания, полицейским мужчина пояснил, что работал на этом рынке грузчиком, знал, где у хозяйки павильона хранятся деньги. Воспользовался случаем, когда в помещении никого не было, и похитил деньги.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 158 УК РФ (кража). Ведется следствие.

В Рыбинске полицейскими раскрыта кража из хозяйственной постройки



В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница Рыбинского района и сообщила, что неизвестные лица, из хозяйственной постройки, расположенной на придомовой территории в д. Сельцо Рыбинского района, похитили металлические изделия. Сумма ущерба составила более 17 тыс. рублей.

Сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России «Рыбинское» установлен подозреваемый не работающий житель г. Рыбинска 1984 г.р., которым даны признательные показания. Полицейским он пояснил, что похитил металлические изделия и сдал в пункт приема металла.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.

В Рыбинске установлен подозреваемый в списании денег с банковской карты

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что при неизвестных обстоятельствах пропали деньги с банковской карты. Ущерб составил около 57 тыс. руб.

В ходе проведенной проверки сотрудниками полиции установлен подозреваемый житель г. Рыбинска 1990 г.р. и обстоятельства совершения преступления.

Подозреваемый нашел сотовый телефон в подъезде дома по месту жительства, сотовый телефон продал, а сим-карту установил в свой телефон. Затем обнаружил, что к данному номеру привязан мобильный банк и, воспользовавшись им, перевел на карты знакомых около 57 тысяч рублей. Далее все переведенные деньги проиграл ставками на спорт.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 ст. 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.

В Рыбинске установлен подозреваемый в мошенничестве

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о мошенничестве – путем обмана похищен сотовый телефон жительницы г. Рыбинска, стоимостью около 4 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый в совершении преступления, житель микрорайона Переборы 2002 г.р. и обстоятельства его совершения. Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил сотрудникам полиции, что услышал от мамы, пришедшей из магазина, что она отдала кассиру сотовый телефон, который незнакомая женщина оставила на прилавке. Воспользовавшись данной информацией, молодой человек пришел в этот магазин и представился сыном женщины, которая забыла сотовый телефон на прилавке, и работники магазина, ничего не заподозрив, отдали ему аппарат.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Похищенное изъято. Расследование продолжается.

В Рыбинске возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного доноса

В полицию поступило заявление жительницы г. Рыбинска 1996 г.р. о том, что неизвестный совершил угон, принадлежащего ей автомобиля.

В результате расследования установлено, что заявительница, поссорившись со своим бывшим мужем, которого подвозила к дому, оставила его спать в своей автомашине, так как мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Женщина ушла, а позднее заявила об угоне автомашины. Спящий мужчина был обнаружен в машине сотрудниками полиции.

Полицейскими установлено, что каких-либо противоправных действий в отношении заявительницы не совершалось. Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст.306 УК РФ «Заведомо ложный донос». Расследование продолжается.

Заведомо ложный донос о совершении преступления – наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Жительница Ярославского района совершила кражу денег у пенсионера

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился 86-летний житель с. Покров и сообщил о том, что у него по месту жительства при неизвестных обстоятельствах пропали денежные средства в сумме 25 тысяч рублей. Сотрудниками полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий установлена подозреваемая – жительница Ярославского района 1964 г.р.

Подозреваемой даны признательные показания, она пояснила, что находилась у заявителя в доме под предлогом попить воды, воспользовавшись ситуацией, когда хозяин дома отсутствовал в комнате, похитила деньги, которые хранились под матрасом кровати заявителя.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное частично возмещено. Расследование продолжается.