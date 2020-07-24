Лето еще вернется

24.07.2020, 6:37, Погода

Теги: Выходные, Погода

Скандинавский циклон все последние дни определял в европейской части России. Дожди шли почти на всей территории региона – от крайнего юга до Северо-Запада. Но уже в выходные все измениться.

Причиной затяжных и сильных осадков, поясняют метеорологи, был блокирующий процесс – мощный арктический антициклон захватил практически всю Западную Сибирь и перекрыл дорогу циклонам в Зауралье. В результате их облачные поля продолжают концентрироваться к западу от Уральского хребта. То есть, в центрально-европейском регионе страны.

Сюда циклон из Скандинавии принес прохладный воздух и дожди. А шедший по непривычной траектории циклон из Поволжья первоначально дал надежду на потепление, но тепло в среднюю полосу так и не поступило.

Впрочем, уже с воскресенья в регион начнет поступать теплый воздух, а осадков станет заметно меньше уже в выходные.

25-26 июля в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле дневная температура будет около 22 градусов тепла, ночью не ниже +13.

В начале следующей недели потеплеет – воздух местами будет прогреваться до +27 градусов, но вероятность небольших дождей сохранится.

Атмосферное давление в выходные 749-751 мм ртутного столба. Ветер южных направлений, до 3 метров в секунду.

В Рыбинске самым жарким 26 июля было в 2011 году: +32,5 градуса. А в это день 1949 года было всего 6,1 градуса тепла.