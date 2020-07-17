Погода будет комфортной

17.07.2020, 7:03, Погода

Теги: Выходные, Погода

В ближайшие выходные температура воздуха в центрально-европейском регионе России поднимется до +22 градусов, существенных осадков не предвидится, а ветер ослабнет.

По прогнозам метеорологов, прохладная погода, установившаяся в центральном федеральном округе, продержится недолго.

Сейчас на погоду оказывает влияние воздух, который сформировался в Арктике. Но в выходные, циклон, который удерживает в регионе почти осеннюю погоду, сместится на север. Атмосферное давление будет расти, и количество облаков будет уменьшаться.

18-19 июля в Москве и Ярославле в дневные часы потеплеет до +22 градусов, дождей станет меньше. В Санкт-Петербурге будет еще теплее: до +26 и без осадков.

В начале следующей недели характер погоды не изменится: днем воздух будет прогреваться до +22 градусов, ожидаются небольшие осадки.

Атмосферное давление в выходные 749-747 мм ртутного столба. Ветер северо-западный, до 3 метров в секунду.

В Рыбинске самым жарким 18 июля было в 1970 году: +32,2 градуса. А в это день 1995 года было прохладно – всего +5,7 градуса.