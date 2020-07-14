Конкурс для садоводов и огородников
 

Конкурс для садоводов и огородников

14.07.2020, 10:17, Объявления
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В Рыбинске впервые проведут конкурс для любителей сада и огорода «Во саду ли, в огороде».

Мероприятие пройдет в День города, 1 августа. Уже сейчас можно подать заявку для участия в одной или нескольких конкурсных номинациях.

– В этом году впервые решили провести такой конкурс. Очень много людей сейчас занимается садом не на уровне увлечения, а с профессиональным подходом: выращивают редкие цветы, огородные культуры, деревья и кустарники, – рассказала начальник отдела потребительского рынка товаров и услуг Элина Абрамович.

Всего в конкурсе «Во саду ли, в огороде» шесть номинаций. На конкурс можно представить больших размеров или необычной формы овощи или фрукты, экзотические плоды, цветочную композицию из живых цветов. Для творческих садоводов есть номинации: «Дачный сторож» (огородное пугало) и «Идеи для дачи». На эти номинации конкусанты представляют поделки и экспозиции, сделанные своими руками для оформления садового участка. Свой урожай можно продемонстрировать и в виде заготовок, консервированной продукции, а также поделиться рецептами.

Чтобы стать участником конкурса до 28 июля нужно подать заявку в отдел потребительского рынка товаров и услуг. Отправить заявку можно по электронной почте: [email protected], контактные телефоны: 8 (4855) 29-00-78, 29-00-79, 29-00-80.

Выставка с конкурсными работами станет частью программы празднования Дня города. Творческая площадка развернётся на центральной арт-аллее. Здесь же жюри определит победителей.

Пресс-служба администрации города Рыбинска



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