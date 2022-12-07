В «ОДК-Сатурн» определили лучших молодых работников

В «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) состоялся конкурс на присвоение звания «Лучший молодой работник 2022 года».

В конкурсе приняли участие 68 молодых специалистов подразделений «ОДК-Сатурн», а также омского филиала предприятия.

Победителем конкурса «Лучший молодой работник ПАО «ОДК-Сатурн» 2022 года» признан главный специалист по взаимодействию с контрольно-ревизионными органами отдела правового обеспечения Никита Богословский, второе место занял ведущий инженер-технолог цеха № 41 Никита Федоров, третье место присуждено начальнику бюро отдела научно-технической информации и рационализаторской работы Алене Громовой.

– Это один из самых главных конкурсов, определяющих будущее компании. Участие в нем позволяет увидеть не только свои точки роста, но и стать лидером, реализовать идеи, показать способности, – говорит директор по персоналу ПАО «ОДК-Сатурн» Светлана Жукова.

Лучшим молодым работникам «ОДК-Сатурн» вручили дипломы и присвоили дополнительные мотивационные выплаты.

В финальный тур конкурса вышли двенадцать работников «ОДК-Сатурн». Финалисты подготовили презентацию, приняли участие в командных дебатах и творческих конкурсах.

В суперфинал вышли четыре участника, которые презентовали проекты на основе методологии программно-проектного управления. Жюри, в которое вошли эксперты предприятия, оценивало, в первую очередь, организаторские и коммуникативные компетенции молодых работников.