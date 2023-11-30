ОДК-Сатурн подвел итоги конкурса профмастерства среди операторов и наладчиков токарных станков ✓ Новости Рыбинска и не только
 

ОДК-Сатурн подвел итоги конкурса профмастерства среди операторов и наладчиков токарных станков

30.11.2023, 14:14, Новости
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На рыбинском предприятии ОДК–Сатурн подвели итоги конкурса профессионального мастерства среди операторов и наладчиков станков с программным управлением по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ».

Конкурс профессионального мастерства среди представителей востребованных рабочих профессий, связанных с металлообработкой, проходил в ОДК-Сатурн в тринадцатый раз. В мероприятии приняли участие 17 операторов и наладчиков станков с программным управлением.

В течение трех дней участники изготавливали конкурсную деталь по конструкторскому чертежу, используя оборудование, инструмент и оснастку учебно-производственного участка корпоративного Учебного центра ОДК-Сатурн. При этом конкурсанты самостоятельно разрабатывали последовательность обработки, режимы резания и управляющую программу.

– Сегодня в ОДК-Сатурн наиболее востребованы квалифицированные специалисты по металлообработке – операторы и наладчики современных программных станков. Объемы производства растут, и нам нужны рабочие руки. Радует, что в конкурсах профмастерства лучшие рабочие производственных подразделений демонстрируют свои компетенции, и не важно какого они возраста – молодые или более опытные, главное, чтобы любили свою работу, родное предприятие и делали все для того, чтобы оно и дальше развивалось, – сказал заместитель генерального директора-управляющий директор ОДК-Сатурн Виктор Поляков.

По результатам конкурса профессионального мастерства среди операторов/наладчиков станков с программным управлением по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» первое место занял Иван Зорин, второе место – Ярослав Шайдулин, третье – Алексей Неустроев. Все победители работают наладчиками станков и манипуляторов с ПУ 6 разряда.

С 2015 года конкурс профмастерства проходит по международным стандартам. Победители определяются по двум номинациям: «Лучший опытный профессионал ОДК-Сатурн по профессии «Оператор/наладчик станков с программным управлением» и «Лучший молодой профессионал ОДК-Сатурн по профессии «Оператор/наладчик станков с программным управлением».




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