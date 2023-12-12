ОДК-Сатурн повышает уровень профессионального мастерства контролеров

На рыбинском предприятии ОДК–Сатурн (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) подвели итоги очередного конкурса профессионального мастерства среди контролеров станочных и слесарных работ.

Конкурс среди контролеров проводился на предприятии в пятый раз. Мероприятие организовано с целью стимулирования деятельности контролеров, повышения престижа профессии, выявления лучших практик в области технического контроля.

– На сегодняшний день в ОДК-Сатурн трудоустроено 850 контролеров. Это одна из самых востребованных профессий на предприятии: она входит в топ-20 специальностей, по которым мы осуществляем набор. Это профессия, подтверждающая качество изготовления изделия, его годность для дальнейшего применения в производстве высокотехнологичной промышленной продукции, – отмечает директор по персоналу ПАО «ОДК-Сатурн» Светлана Жукова.

Участие в соревновании приняли 20 контролеров, представителей различных подразделений ОДК-Сатурн. Конкурс состоял из теоретической части, впервые переведенной в электронный вид, и практического задания.

Практика включала в себя измерение подшипниковой втулки. Сложность состояла в количестве и разнообразии применяемых средств измерения – их потребовалось порядка 10, в том числе штангенрейсмус, микрометр, cкоба рычажная, штангенциркуль и другие. За отведенный час конкурсанты производили замер около 20 параметров.

По итогам проведения конкурса профессионального мастерства лучшими признаны:

1 место – Наталья Воробьева, контролер станочных и слесарных работ сварочно-механического цеха; 2 место – Марина Тихомирова, контролер станочных и слесарных работ сварочно-механического цеха; 3 место – Любовь Смирнова, контролер станочных и слесарных работ механосборочного цеха.

Также контролер 4 разряда Екатерина Мухина стала лучшей в двух номинациях конкурса – «Молодой конкурсант по профессии «Контролёр станочных и слесарных работ 3 и 4 разряда» и «Контролер «Мастер–золотые руки».

– Стать действительно профессиональным контролером нелегко, требуется очень много знаний и компетенций. В нашем цехе довольно большая номенклатура, сложные детали. Но оказалось, что эта работа по мне. Ежедневно приобретаю новый опыт, выполняя разнообразные измерения. И, что действительно ценно для меня, так это хороший коллектив. Буду продолжать осваивать тонкости профессии и повышать уровень мастерства, – делится контролер станочных и слесарных работ сварочно-механического цеха Екатерина Мухина.

По итогам соревнования всем конкурсантам вручены диплом участника, памятные подарки и единовременная разовая выплата. Победители конкурса награждены дипломами и денежными вознаграждениями. Бонусом для них также станет ежемесячная надбавка к заработной плате, выплачиваемая в течение календарного года.