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Стартовал «Цветущий город»

08.06.2023, 11:33, Новости
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В Рыбинске стартовал традиционный городской летний конкурс «Цветущий город».

Его участниками могут стать жители города – индивидуально или группой, управляющие компании, комитеты территориального общественного самоуправления.

Подать заявку можно на одну из номинаций: «Удачный дебют», «Самый цветущий двор», «Цветущий балкон» и «Цветущий арт-объект». Из них две введены впервые.

– Каждый год появляются новые участники, и чтобы им было проще конкурировать с опытными цветоводами, мы решили их выделить в отдельную номинацию для новичков «Удачный дебют», – рассказала начальник управления по развитию местного самоуправления Наталия Жигачева.

При этом организаторы подчеркнули, что принять участие в конкурсе можно, украсив свой балкон. Это тоже новая номинация. Главное, чтобы его оформление было видно всем.

В каждой номинации определят три призовых места. Победителей будут чествовать в День города, 5 августа, на одной из праздничных площадок.

Для участия в конкурсе необходимо до 25 июля направить заявку в управление по развитию местного самоуправления. К заявке приложить видео- или фотоматериалы цветочных объектов. Заявки принимаются на электронную почту: [email protected] или по адресу: ул. Рабочая, 1, каб. 300.

В прошлом году конкурс «Цветущий город» установил рекорд по числу заявок, их было подано 55. Конкурс объединил более 70 активных горожан, которые своими руками сделали Рыбинск красивым и ухоженным.

Администрация города Рыбинска




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