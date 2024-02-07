Представители ОДК-Сатурн вышли в четвертьфинал Всероссийского конкурса «Кибердром.2024» ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Представители ОДК-Сатурн вышли в четвертьфинал Всероссийского конкурса «Кибердром.2024»

07.02.2024, 11:08, Новости
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Молодые специалисты рыбинского предприятия ОДК-Сатурн (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) совместно со студентами РГАТУ имени П.А. Соловьева и учениками школ Рыбинска принимают участие в VI Всероссийском проекте «Кибердром».

В январе участники успешно сдали комплексный экзамен и в составе команды «Крылья Сатурна» вышли в четвертьфинал проекта.

Первым этапом конкурса стал комплексный экзамен, который состоял из теоритического тестирования и практического задания. Теоретическая часть включала вопросы по базовым компетенциям в области беспилотных авиационных систем, в том числе сборке, настройке, управлению беспилотными аппаратами, а также кибербезопасности и цифровой грамотности.

Практическая часть выполнялась в дистанционном формате. Участникам предстояло за отведенное время пройти трассу при помощи беспилотного воздушного судна мультироторного типа. Оценивалась способность пилота удерживать заданную высоту, соблюдение траектории полета, точность посадки аппарата.

– Несмотря на сжатые сроки подготовки, состав команды показал достойный результат. Нам повезло, что некоторые из участников уже обладали компетенциями в области управления беспилотниками. К примеру, ребята из лицея №2 посещали занятия «Интеллектуального реактора» РГАТУ по данному направлению, а Арсений Тарасов из ОДК-Сатурн ведет занятия по беспилотникам в школе №12. Кроме того, чтобы помочь справиться с заданиями, организаторы конкурса предоставляют всем участникам доступ к большому теоретическому курсу по беспилотным технологиям, – говорит организатор от команды «Крылья Сатурна», студент 4 курса РГАТУ им. П.А. Соловьева Дмитрий Шевелев.

В прошлом году Рыбинский университет выиграл губернаторский грант на создание научно-образовательного центра разработки и испытаний беспилотных авиационных систем и их компонентов для гражданского применения. Как отмечают участники, уже построена большая полетная зона, за счет чего обеспечены условия для практических тренировок и подготовки к предстоящему этапу конкурса.

Следующий этап предусматривает управление в удаленном формате авиационными и наземными роботизированными системами в целях решения транспортно-логистических задач. В каждом соревновании участие принимают по две команды: одна транспортирует груз, вторая создает помехи для выполнения данной задачи. Ожидается, что следующие конкурсные испытания пройдут с 26 февраля по 3 марта 2024 года.

– ОДК-Сатурн четвертый год инициирует участие объединенной команды в «Кибердроме», поскольку конкурс способствует повышению качества подготовки начинающих специалистов по новым востребованным профессиям, профориентационной работе, популяризации научно-технического творчества среди молодежи. Это те направления, которым предприятие уделяет особое внимание. Сейчас беспилотные технологии – это активно развивающаяся отрасль, которая входит в Национальную технологическую инициативу. Ожидается, что беспилотные системы также станут одной из ведущих тем X Международного технологического форума, который традиционно проходит в Рыбинске, – отмечает директор по персоналу ОДК-Сатурн Светлана Жукова.

Всероссийский проект «Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований «Кибердром» организован по инициативе Министерства промышленности и торговли РФ. Его цель – обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров в области беспилотных авиационных систем и наземной робототехники, привлечение молодежи к внедрению инновационных технологий для решения перспективных задач в интересах организаций и предприятий промышленности и социально-экономического развития страны.




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