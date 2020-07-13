Рыбинск. Криминальная хроника с 6 по 12 июня

13.07.2020, 10:34, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

В Рыбинске полицейскими раскрыта кража из бани

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель микрорайона Веретье и сообщил о том, что на участке неизвестные проникли в помещение бани и похитили бензоинструмент на сумму 22 тыс. рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в совершении кражи – неработающий, ранее судимый житель микрорайона Мариевка 1980 г.р., которым даны признательные показания. Он пояснил, что выставив стекло из окна бани, проник и похитил бензоинструмент. Бензопилу продал.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Похищенное частично изъято.

Расследование продолжается.

Житель г. Рыбинска привлекается к уголовной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения

Сотрудниками отдела дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

В вечернее время в микрорайоне Северный сотрудниками ДПС ГИБДД был остановлен автомобиль «ВАЗ-21099» под управлением местного жителя 1989 г.р., с признаками алкогольного опьянения, который от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Ранее он был лишен права управления транспортным средством за подобное правонарушение.

В соответствии со ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» за управление транспортным средством лицом, находящемся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ч. 2, 4 или 6 ст. 264 УК РФ либо настоящей статьей, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Не держите окна открытыми настежь, если дома находится малолетний ребенок

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что днем 6 июля в микрорайоне Скоморохова гора ребенок выпал из окна жилого дома.

Установлено, что из окна квартиры, расположенной на 1-м этаже выпала девочка 2018 г.р. Ребенок получил ушибы, назначено амбулаторное лечение.

По предварительной информации ребенок находился дома под присмотром взрослых, в комнате было открыто окно, облокотившись на москитную сетку, девочка выпала из окна.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка по данному факту, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Полиция предупреждает – москитные сетки на окнах не являются надежной защитой, как правило, становятся причиной падения детей.

Никогда не держите окна открытыми настежь, если дома находится малолетний ребенок.

Открывайте пластиковые окна только в режиме проветривания.

Никогда не рассчитывайте на москитные сетки! Они не предназначены для защиты от падений!

Установите на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно более, чем на несколько сантиметров.

Необходимо понимать, что в силу своего возраста ребенок не может осознать всю опасность происходящего с ним и только взрослые могут оградить его от трагедии. Элементарные меры и постоянная бдительность родителей помогут сохранить жизнь ребенка.

Будьте внимательны к своим детям, чтобы избежать трагедии.

В Рыбинске установлен подозреваемый в краже денег через мобильное приложение

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель г. Рыбинска и сообщил о том, что передал свой сотовый телефон малознакомому мужчине с целью перенастройки. Телефон он не вернул, осуществил снятие денег с банковской карты, привязанной к номеру телефона в сумме более 3 тыс. рублей.

В ходе проведенной проверки сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый ранее судимый житель Заволжского микрорайона 1980 г.р., который через личный кабинет приложения, установленного на мобильном устройстве, похитил денежные средства.

Подозреваемым даны признательные показания.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

В соответствии с ч. 3 ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

Задержан подозреваемый в совершении дачных краж

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что в садоводческом товариществе неизвестные, взломав замок входной двери, проникли в дачный дом и похитили электрокосу. Ущерб составил 3000 рублей.

Сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России «Рыбинское» при силовой поддержке сотрудников ОМОН Управления Росгвардии по Ярославской области (г. Рыбинск) задержан подозреваемый – не работающий, житель микрорайона Мариевка 1990 г.р.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное изъято. Расследование продолжается.

Полиция напоминает:

Чтобы не стать жертвами мошенников, будьте бдительны, проверяйте информацию. Мошенникам невыгодно, чтобы вы делали это, поэтому они могут говорить о «секретной информации» или о том, что вы должны принять решение прямо сейчас. Не поддавайтесь на провокации.

Если вам звонят от имени Центрального банка, наберите номер горячей линии Банка России 8-800-300-3000.

Если вам предлагают деньги от имени какого-либо ведомства, позвоните туда и уточните информацию.

Если вам сообщили о блокировке банковской карты, свяжитесь с банком, выпустившим вашу карту, и уточните эту информацию. Телефон контактного центра находится с обратной стороны карты. Вы также можете найти его на официальном сайте банка. Список адресов официальных сайтов банков можно посмотреть на сайте Банка России.

Прежде чем принять какое-либо решение, связанное с крупными для вас денежными расходами, посоветуйтесь с близкими, а еще лучше – со специалистами.

Во всех случаях, вызывающих подозрение, незамедлительно обращайтесь в полицию.

Порядок обращения граждан в органы внутренних дел с заявлениями (сообщениями) о совершении в отношении них противоправных деяний

В случае совершения в отношении граждан противоправных деяний (преступлений, административных правонарушений) они могут обратиться с заявлением (сообщением) в органы внутренних дел Российской Федерации (далее – органы внутренних дел) в установленном порядке.

С письменным заявлением или устным сообщением о преступлении, об административном правонарушении гражданин может обратиться лично в любой территориальный орган МВД России.

Круглосуточный прием заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях осуществляется оперативным дежурным дежурной части территориального органа МВД России (управления, отдела, отделения, пункта полиции, линейного отдела, линейного отделения, линейного пункта полиции) (далее – дежурная часть).

Вне пределов административных зданий территориальных органов МВД России или в административных зданиях территориальных органов МВД России, в которых дежурные части не предусмотрены, заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях принимаются уполномоченными сотрудниками органов внутренних дел. Сотрудник органов внутренних дел, принявший заявление (сообщение) о преступлении, об административном правонарушении, обязан незамедлительно передать в дежурную часть информацию по существу принятого заявления (сообщения) для его соответствующей регистрации.

При приеме от заявителя письменного заявления о преступлении заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации, о чем делается отметка, удостоверяемая подписью заявителя.

Кроме того, заявления о преступлениях, об административных правонарушениях, подписанные заявителем, могут быть направлены в органы внутренних дел посредством почтовой связи в территориальный орган МВД России, факсимильной связи, федеральной фельдъегерской связи и специальной связи, посредством почтового ящика, а также в ходе личного приема.

Прием заявлений о преступлениях, об административных правонарушениях также осуществляется органами внутренних дел в электронной форме посредством официальных сайтов МВД России его территориальных органов (например, через официальный сайт УМВД России по Ярославской области (https://76мвд.рф)) в разделе «Прием обращений».

Для подачи заявлений о преступлениях, об административных правонарушениях в электронной форме, направляемых посредством официальных сайтов, применяется программное обеспечение, предусматривающее обязательное заполнение заявителем реквизитов, необходимых для работы с заявлениями о преступлениях, об административных правонарушениях.

Уполномоченными должностными лицами полиции электронные заявления распечатываются на бумажном носителе, дальнейшая работа ведется с ними как с письменными заявлениями о преступлениях, об административных правонарушениях в установленном порядке.

Оперативно сообщить о преступлениях и иных правонарушениях, а также вызвать сотрудников полиции граждане могут, позвонив со стационарного телефона по номеру «02», с мобильного телефона – «102».

О преступлениях и иных правонарушениях, совершенных сотрудниками органов внутренних дел, граждане также могут сообщить по «телефону доверия», входящему в систему «горячей линии МВД России».

«Телефон доверия» в УМВД России по Ярославской области, входящий в систему «горячей линии МВД России» – 8 (4852) 73-10-50.

Следует помнить, что анонимное заявление (сообщение) о преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного дела.

Анонимными признаются заявления (сообщения) о преступлении или об административном правонарушении без указания фамилии заявителя или почтового либо электронного адреса, по которому должен быть направлен ответ.

Такие заявления (сообщения) в порядке, установленном для рассмотрения заявлений (сообщений) о преступлениях, об административных правонарушениях, не рассматриваются.

Если в ходе проверки заявления (сообщения) о преступлении, об административном правонарушении будет установлено, что в качестве заявителя указано лицо, не обращавшееся в территориальный орган МВД России, либо в заявлении и сообщении названы вымышленные адрес и (или) фамилия, имя, отчество, то заявление (сообщение) признается анонимным.

Каждому принятому (полученному) в органах внутренних дел заявлению (сообщению) присваивается очередной порядковый номер Книги учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях (далее – КУСП), в ней фиксируются краткие сведения по существу заявления (сообщения).

Регистрация в КУСП заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях осуществляется независимо от территории оперативного обслуживания незамедлительно и круглосуточно в дежурных частях.

Оперативный дежурный дежурной части, принявший заявление о преступлении, об административном правонарушении лично от заявителя, одновременно с регистрацией заявления в КУСП обязан оформить талон, который состоит из двух частей: талона-корешка и талона-уведомления, имеющих одинаковый регистрационный номер.

В талоне-уведомлении указываются: специальное звание, фамилия, имя, отчество оперативного дежурного, принявшего заявление о преступлении, об административном правонарушении, регистрационный номер по КУСП, наименование территориального органа МВД России, адрес и номер служебного телефона, дата и время приема, подпись оперативного дежурного.

Заявитель расписывается за получение талона-уведомления на талоне-корешке, проставляет дату и время получения талона-уведомления.

При поступлении заявления о преступлении, об административном правонарушении, направленного посредством операторов почтовой связи с доставкой письменной корреспонденции в здание территориального органа МВД России, официальных сайтов, факсимильной связи, федеральной фельдъегерской связи и специальной связи, почтового ящика, полученного в ходе личного приема, а также при поступлении сообщения о преступлении, об административном правонарушении по телефону талон-уведомление о приеме и регистрации заявления не оформляется.

Проверка фактов, изложенных в зарегистрированном заявлении (сообщении), а также принятие в пределах его компетенции решения в установленном порядке осуществляется уполномоченными должностными лицами территориального органа МВД России.

Сотрудник органов внутренних дел, осуществляющий проверку, обязан проверять действительность факта обращения заявителя с заявлением (сообщением) о преступлении, об административном правонарушении, достоверность данных заявителя: фамилии, имени, отчества, адреса, а в случае неполноты или отсутствия таких данных, принять меры к их установлению.

Заявления и сообщения о преступлениях подлежат проверке в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом российской Федерации (далее – УПК РФ).

По результатам рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях органом дознания, дознавателем, следователем, руководителем следственного органа в пределах своей компетенции принимается одно из следующих решений:

– о возбуждении уголовного дела;

– об отказе в возбуждении уголовного дела;

– о передаче по подследственности в соответствии со статьей 151 УПК РФ, а по уголовным делам частного обвинения – в суд в соответствии с частью второй статьи 20 УПК РФ.

В случае принятия по заявлению (сообщению) о преступлении решения об отказе в возбуждении уголовного дела копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в течение 24 часов с момента его вынесения направляется заявителю и прокурору. При этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное постановление и порядок обжалования.

Отказ в возбуждении уголовного дела может быть обжалован прокурору, руководителю следственного органа или в суд в порядке, установленном статьями 124 и 125 УПК РФ.

Заявления и сообщения об административных правонарушениях подлежат рассмотрению в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).

По результатам рассмотрения заявлений и сообщений об административных правонарушениях должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, в пределах своей компетенции принимается одно из следующих решений:

– о возбуждении дела об административном правонарушении;

– об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении;

– о передаче заявления (сообщения) об административном правонарушении и материалов его проверки на рассмотрение государственного органа, органа местного самоуправления, организации или должностного лица, к компетенции которых относится решение соответствующих вопросов, по подведомственности;

– о передаче заявления (сообщения) об административном правонарушении и материалов его проверки в иной территориальный орган МВД России по территориальности.

Управление по вопросам миграции информирует:

Управление по вопросам миграции информирует, об изменениях в законодательства в сфере миграции.

02 июля 2020 года вступил в законную силу Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2020 № 322 «О некоторых вопросах реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом». Данным указом в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее – Государственная программа) внесен ряд изменений.

Свидетельство участнику Государственной программы выдается сроком на пять лет (ранее на три года). По истечении срока действия свидетельства соотечественник утрачивает статус участника Государственной программы, а члены его семьи, указанные в свидетельстве, – статус членов семьи участника Государственной программы.

Для участников Государственной программы и членов его семьи, в зависимости от выбранной территории вселения, введен новый вид социальной поддержки, а именно получение жилищной субсидии – социальной выплаты, которая предоставляется для приобретения или строительства жилого помещения и право на получение которой подтверждается государственным жилищным сертификатом. Данная субсидия предоставляется участникам Государственной программы и членам их семьей, переселяющимся на постоянное место жительства в Российскую Федерацию на территории приоритетного заселения (к территориям приоритетного заселения относятся субъекты Российской Федерации, входящие в состав Дальневосточного федерального округа).

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