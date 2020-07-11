Федор Конюхов определит лучшие рисунки на тему истории русского флота

11.07.2020, 16:15, Новости

Теги: Конкурс, Ушаков

Фонд Андрея Первозванного при поддержке правительства Ярославской области и администрации города Рыбинска проводит Всероссийский конкурс детского рисунка «Морская слава России – 2020».

Конкурс посвящен памяти адмирала Феодора Ушакова, 275-летие со дня рождения которого отмечается в 2020 году, и приурочен к VII Всероссийскому фестивалю культуры и искусства имени святого праведного Федора Ушакова.

В конкурсе могут принимать участие основе учащиеся общеобразовательных школ, художественных школ, воспитанники семейно-ориентированных общественных организаций и воскресных школ. На конкурс принимаются рисунки, соответствующие теме «История морских побед русского флота и его герои». Работы можно выполнить в ручных техниках (рисунок, графика, малотиражная графика) или компьютерной графике.

Для участия в конкурсе необходимо до 20 июля включительно заполнить электронную заявку на странице Оператора конкурса https://artcontract.ru/contest/2237 и прикрепить цифровую фотографию произведения.

Лучшие работы определят знаменитый путешественник, художник, протоиерей Федор Конюхов, директор Фонда Андрея Первозванного Владимир Бушуев, советский и российский живописец, академик РАХ Дмитрий Белюкин и другие члены жюри.

Пресс-служба администрации города Рыбинска