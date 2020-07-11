Федор Конюхов определит лучшие рисунки на тему истории русского флота
 

Федор Конюхов определит лучшие рисунки на тему истории русского флота

11.07.2020, 16:15, Новости
Теги: ,

Фонд Андрея Первозванного при поддержке правительства Ярославской области и администрации города Рыбинска проводит Всероссийский конкурс детского рисунка «Морская слава России – 2020».

Конкурс посвящен памяти адмирала Феодора Ушакова, 275-летие со дня рождения которого отмечается в 2020 году, и приурочен к VII Всероссийскому фестивалю культуры и искусства имени святого праведного Федора Ушакова.

В конкурсе могут принимать участие основе учащиеся общеобразовательных школ, художественных школ, воспитанники семейно-ориентированных общественных организаций и воскресных школ. На конкурс принимаются рисунки, соответствующие теме «История морских побед русского флота и его герои». Работы можно выполнить в ручных техниках (рисунок, графика, малотиражная графика) или компьютерной графике.

Для участия в конкурсе необходимо до 20 июля включительно заполнить электронную заявку на странице Оператора конкурса https://artcontract.ru/contest/2237 и прикрепить цифровую фотографию произведения.

Лучшие работы определят знаменитый путешественник, художник, протоиерей Федор Конюхов, директор Фонда Андрея Первозванного Владимир Бушуев, советский и российский живописец, академик РАХ Дмитрий Белюкин и другие члены жюри.

Пресс-служба администрации города Рыбинска



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / Рыбинцев приглашают принять участие в конкурсе «Преодоление»

05.06 / Стало известно, кого наградили за самые лучшие проекты в соцсетях

21.02 / В Рыбинске пройдут соревнования судомоделистов к 275-летию Ф.Ф. Ушакова

13.02 / «Время на рыбалке в счет жизни не идет»

12.02 / Мероприятия, посвященные 275-летию со дня рождения Федора Ушакова

25.12 / В Рыбинске завершился конкурс «Учитель года-2019»

19.12 / Рыбинский проект участвует в отборе программы

22.11 / Кто победил в конкурсе социальных предпринимателей

05.11 / В Рыбинске наградили победителей конкурса детских рисунков

30.10 / Олимпиада «Высшая проба»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска