Погода неравномерная

10.07.2020, 6:24, Погода

Теги: Выходные, Погода

Контрастный атмосферный фронт с грозами и ливнями сменил жару, но уже в выходные станет теплее и вновь возможны дожди.

В четверг атмосферный фронт оттеснил разгоряченную воздушную массу на восток, позволив распространиться в центрально-европейский регион России прохладе с северо-запада.

При этом, по прогнозу метеорологов, влияние фронта сохранится не везде. В выходные уже станет теплее, местами жарко, но вновь возрастет вероятность кратковременных дождей.

В целом, в ближайшие дни погода в центральной части России будет формироваться под влиянием антициклона, центр которого пройдет восточнее Москвы. Осадков не ожидается, температура станет расти.

11-12 июля в Москве ожидается до 30 градусов жары днем и не ниже +19 ночью.

А вот на северо-западе и на востоке Европейской части России установится относительно прохладная погода. Так в Санкт-Петербурге в дневные часы будет не выше +20, а в Ярославле ожидается до +25 градусов.

Атмосферное давление 750-747 мм ртутного столба, ветер переменных направлений до 6 метров в секунду.

В первой половине следующей недели ожидается преимущественно пасмурная погода, с небольшими дождями. Днем будет не выше 24 градусов тепла, ночью – не ниже +16.

В Рыбинске самым жарким 11 июля было в 1996 году: +34,9 градуса. А 12 июля 1968 года было очень прохладно: всего +7,1 градуса.