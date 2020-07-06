Рыбинск. Криминальная хроника с 29 июня по 5 июля

06.07.2020, 9:28, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

Полицейскими задержан подозреваемый в совершении телефонного мошенничества в отношении 84-летней пенсионерки

Ранее в отдел полиции поступило заявление пенсионерки 1935 г.р., которая рассказала, что накануне вечером ей поступил звонок на городской телефон от неизвестного, голос которого ей был незнаком. Но при этом мужчина сообщил, что «звонит самый близкий человек». Пенсионерка сама назвала имя своего родственника, и собеседник подтвердил, что это именно он. Далее в ходе разговора «самый близкий человек» сообщил, что попал в ДТП и ему нужны деньги — 250 тысяч. Пенсионерка сказала, что сможет передать только 200 тысяч рублей. Звонивший согласился на такую сумму и попросил передать деньги мужчине, который подъедет по указанному адресу.

Установлено, что злоумышленник заказал услугу такси по доставке. Свёрток с денежными средствами, который передала пенсионерка, водитель такси отвез в Москву к одной из станций метро и передал.

В ходе оперативной работы рыбинскими полицейскими установлен подозреваемый, неработающий житель Владимирской области мужчина 1999 г.р., проживающий в съемной квартире в Москве. Установлено, что при подготовке к совершению мошенничества он специально приобрел СИМ-карту (без оформления), а также новый сотовый телефон. Затем наугад, пользуясь телефонным справочником в сети Интернет, набирал номера телефонов в Ярославской области.

Сотрудники уголовного розыска отправились в командировку в Москву, где подозреваемый в совершении телефонного мошенничества, был задержан.

Следственным управлением МУ МВД «Рыбинский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведётся следствие.

Полиция призывает жителей Ярославской области поговорить со своими пожилыми родственниками, близкими людьми и предупредить их о необходимости быть осторожными.

Пенсионеры, в силу обстоятельств, могут длительное время находиться в одиночестве, в связи с чем, любое внимание, проявленное к ним, как правило, находит отклик. Мошенники, используют простую схему обмана – звонят по телефону пенсионеру и сообщают близкому человеку срочно нужна помощь, необходимо заплатить. Если пожилой человек знает о том, что с его родственниками все в порядке, он не будет доверять незнакомым людям. Постарайтесь как можно чаще навещать близких пожилого возраста, общаться с ними, в т.ч. по телефону, чтобы они знали, что у родственников все в порядке и у злоумышленников не было бы возможности обмануть пенсионера. Позаботьтесь о своих близких!

Полиция напоминает пенсионерам – Ни в коем случае не передавайте деньги незнакомым людям! Если поступил такой звонок, свяжитесь с родственниками и сразу же обращайтесь в полицию! Не будьте доверчивыми не вступайте в общение с незнакомыми людьми, не открывайте дверь незнакомым людям, не впускайте их в свой дом, квартиру. Находясь дома и выходя даже ненадолго, не забывайте запирать входную дверь, не прячьте ключи в легко обнаруживаемых местах.

Сотрудники полиции установили подозреваемого в совершении кражи автомашины

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился местный житель и сообщил о том, что после пожара из одного из гаражей в гаражно-строительном кооперативе на улице Ворошилова похищена, принадлежащая ему, сгоревшая автомашина «Москвич – 2140». Ущерб составил 25 тыс. рублей.

В ходе проведенной проверки сотрудниками полиции установлено, что похищенное сдано в пункт приема на улице Ворошилова. Сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России «Рыбинское» установлен подозреваемый ранее судимый житель микрорайона Западный 1986 г.р. Подозреваемым даны признательные показания, мужчина пояснил, что смог похитить сгоревшую автомашину после пожара, так как в гараже не было ворот, сдал в пункт приема металлолома.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.

Кражи из дачных домов

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о краже из дачного дома в одном из садоводческих товариществ г.Рыбинска. Заявительница пояснила, что в начале июня неизвестный проник в дом через открытую дверь и похитил сотовый телефон и денежные средства. Общий ущерб заявительница оценила в сумму около 8 тыс. рублей.

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый не работающий, ранее судимый мужчина 1986 г.р., житель микрорайона Северный. В ходе дальнейшей работы полицейскими установлена его причастность к совершению еще 2 аналогичных преступлений в этом же садоводческом товариществе. Сумма ущерба составила более 5 тыс. рублей.

Дав признательные показания, мужчина пояснил, что пользовался тем, что пенсионеры оставляли открытыми дачные дома без присмотра, заходил, забирал сотовые телефоны, денежные средства и скрывался.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.

В соответствии с ч. 2 ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание лишение свободы на срок до пяти лет.

Чтобы предотвратить совершение подобных краж необходимо принять все меры к укреплению входных дверей и окон, по возможности оборудовав их железными решетками. Не оставляйте ценные вещи в дачных домах без присмотра.

В случае обнаружения кражи из дома, дачи или с дачного участка, немедленно обращайтесь в полицию по телефону «02», при этом приняв все необходимые меры к недопущению уничтожения возможных следов преступления.

Кража велосипеда

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о краже велосипеда, стоимостью около 9 тысяч рублей, из холла возле лестницы в одном из торговых центров по ул. Герцена.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России «Рыбинское» установлен подозреваемый в совершении кражи житель Рыбинского района 1981 г.р., которым даны признательные показания.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенный велосипед изъят, расследование продолжается.

Сотрудники полиции напоминают гражданам:

Велосипед – это довольно ценное, и при этом зачастую небрежно хранимое имущество. Нередки случаи, когда дорогостоящие велосипеды могут быть оставлены без присмотра. Вряд ли есть какое-либо другое имущество аналогичной стоимости, с которым бы владельцы обращались так беспечно. Этой небрежностью и халатностью всё чаще пользуются злоумышленники. Велосипеды крадут либо с целью перепродажи, либо из хулиганских побуждений. Во избежание неприятностей храните документы, полученные Вами при покупке велосипеда. Если документов по какой-либо причине нет, сфотографируйте серийный номер рамы (как правило выбит снизу на кареточном узле рамы). Также сделайте фотографии велосипеда, запомните его особые приметы (аксессуары, наклейки, царапины и т.д.). Это значительно поможет в поиске велосипеда при его краже и помогут доказать Вашу собственность.

Что сделать, чтобы не оказаться жертвой кражи:

Единственный гарантированный способ – не оставлять велосипед без присмотра. Если выхода нет, обязательно пристегните велосипед, даже если оставляете его на несколько минут. Владельцам велосипедов следует знать, что дешевый трос легко перекусываются любителями легкой наживы. Лучше всего, если их толщина будет около пальца, это создаст хоть какую-то трудность при их перекусывании. Примыкайте велосипед за колесо и раму, а если трос позволяет, за оба колеса и раму.

Помните, что лестничная площадка, даже закрытая, не лучший способ хранения велосипеда, даже если он там пристёгнут.

Если возможно, оставляйте велосипед в таком месте, чтобы он оставался у вас на виду, пока находитесь внутри здания (к примеру – в кафе), велосипед при этом всё равно должен быть пристёгнут.

Хорошо оставлять велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения, если они есть.

Оставляя велосипед, забирайте с собой всё быстросъёмное оборудование (насос, фонарь и т.п.), а также, если позволяет конструкция, седло. Привлекательность такого «разукомплектованного» велосипеда без седла для воров и хулиганов, решивших покататься, значительно меньше.

Что делать, если велосипед украли:

Немедленно звоните в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» по телефонам: 02; (4855) 21-00-11.

Сотрудниками полиции установлена подозреваемая в совершении кражи из квартиры

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница г.Рыбинска и сообщила о том, что у нее из квартиры пропали денежные средства, сумма ущерба составила 11 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции установлены обстоятельства совершения преступления – денежные средства были похищены после совместного распития спиртных напитков с проживающей по соседству ранее судимой, не работающей женщиной 1984 г.р.

Подозреваемой даны признательные показания, она пояснила, что в вечернее время находилась в гостях у знакомой, когда заявительница отвлеклась, похитила деньги из помещения кладовки.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.

Полиция предупреждает граждан – не стоит распивать спиртные напитки с малознакомыми людьми, это может быть небезопасно. Помните, что злоупотребление спиртным может легко превратить вас как в жертву преступления, так и толкнуть на его совершение.

Полиция предупреждает: открытые окна – опасность для маленьких детей!

В связи с наступлением теплого времени года полиция предупреждает – москитные сетки на окнах не являются надежной защитой, как правило, становятся причиной падения детей.

Никогда не держите окна открытыми настежь, если дома находится малолетний ребенок.

Открывайте пластиковые окна только в режиме проветривания.

НИКОГДА не рассчитывайте на москитные сетки! Они не предназначены для защиты от падений!

Установите на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно более, чем на несколько сантиметров.

Необходимо понимать, что в силу своего возраста ребенок не может осознать всю опасность происходящего с ним и только взрослые могут оградить его от трагедии. Элементарные меры и постоянная бдительность родителей помогут сохранить жизнь ребенка.

Будьте внимательны к своим детям, чтобы избежать трагедии.