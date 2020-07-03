Московская фирма нарушила валютное законодательство на сумму почти 10 млн долларов США

03.07.2020, 11:28, Новости

Теги: Бюджет, Происшествия, Таможня

В ходе проверки соблюдения валютного законодательства одной из московских фирм отделом валютного контроля Ярославской таможни (по компетенции) установлено, что данная фирма и немецкая компания в 2010 году заключили контракт купли-продажи компьютерных частей.

Общая сумма сделки составила 9,85 млн долларов США.

За время действия контракта со счета московской фирмы в период с 15 июня по 23 июня 2010 года было проведено 8 валютных операций, списано со счёта более 9,8 млн долларов США.

Впоследствии московская фирма свои права по контракту переуступила другой московской фирме, руководитель которой также не обеспечил возврат денежных средств, перечисленных нерезиденту.

Обе московские фирмы в 2019 году прекратили свою деятельность в связи с исключением из ЕГРЮЛ.

– По истечении срока действия контракта денежные средства, перечисленные нерезиденту, в сумме 9,82 млн долларов США, что по курсу на дату нарушения более 642 млн рублей, на счёт московских фирм возвращены так и не были. Соответственно, и товар на эту сумму также поставлен не был, что послужило основанием для составления рапорта об обнаружении признаков преступления по части 2 статьи 193 УК РФ, – сообщил главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Ярославской таможни Филипп Кушнарев. – Материалы проверки сообщения о преступлении направлены по подследственности в УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве.

Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.