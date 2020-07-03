Тепло с дождями

03.07.2020, 7:00, Погода

Теги: Выходные, Погода

В ближайшие дни в центрально-европейской части России ожидается переменная, то теплая погода.

Июль, как и полагается макушке лета, по прогнозу метеорологов, будет самым теплым периодом этого сезона.

По предварительным расчетам, средняя температура месяца на 1-2 градуса превысит многолетние значения. И только на северо-востоке региона температурный режим окажется в рамках или немного прохладнее климата.

И первые выходные месяца не станут исключением.

Несмотря на то, что 4-5 июля регион пересечет холодный атмосферный фронт, который проявит себя кратковременными дождями, будет вполне тепло.

В субботу в Москве и Ярославле днем ожидается до +24 градусов, а воскресенье до +28. В ночные часы не ниже 16 градусов тепла.

В Санкт-Петербурге немного прохладнее – все выходные не выше +22.

В начале следующей недели характер погоды не измениться: днем воздух будет прогреваться до +28 градусов, возможны небольшие дожди.

Атмосферное давление 4-5 июля 749-745 мм ртутного столба. Ветер юго-западный, до 3 метров в секунду.

В Рыбинске самым жарким 4 июля было в 202 году: +31,5 градуса. А 5 июля 2006 года было не по-летнему холодно – всего 5,5 градусов тепла.