Рыбинск. Криминальная хроника с 22 по 28 июня

29.06.2020, 9:58, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

Завершено расследование уголовного дела о краже велосипеда из подъезда в г. Рыбинске

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» завершено расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража» в отношении жителя г. Рыбинска 1961 г.р.

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился поступило заявление местного жителя о пропаже велосипеда, который он оставил на лестничной площадке в подъезде дома на ул. Ворошилова. Сумма ущерба составила около 12 тыс. рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлена причастность жителя г. Рыбинска 1961 г.р. к совершению данной кражи, которым даны признательные показания.

В ходе следствия установлено, что обвиняемый на улице Ворошилова заметив приоткрытую входную дверь в одном из подъездов дома, так как был неисправен доводчик двери, вошел и обнаружил на лестничной площадке между 3 и 4 этажами велосипед. Велосипед был в хорошем состоянии, а главное не был никак закреплен, что давало возможность быстро его похитить. Обвиняемый добрался на похищенном велосипеде до микрорайона Северный г. Рыбинска, где после совместного распития спиртного, передал похищенный велосипед малознакомому.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Большая часть краж велосипедов совершается из подъездов домов.

Несмотря на то, что домофон на двери подъезда не является надежной защитой, владельцы все равно оставляют в подъездах свои транспортные средства. Этим пользуются злоумышленники, без особых затруднений забирая чужие, оставленные без присмотра, велосипеды.

С начала весны сотрудники полиции проводят большую профилактическую работу по предупреждению таких хищений. Создана специальная база, в которую любой желающий может занести информацию о своем велосипеде. С помощью этой информации существенно увеличивается возможность найти украденное имущество.

Внести данные о своем велосипеде в единую базу, можно обратившись в ближайший отдел полиции или к своему участковому уполномоченному полиции.

Не забывайте — единственный гарантированный способ защиты от кражи – не оставлять велосипед без присмотра, особенно в подъездах домов.

В случае совершения кражи незамедлительно сообщите об этом в полицию по телефону 02, с сотового — 102.

Сотрудниками полиции установлена подозреваемая в грабеже

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница микрорайона Веретье и сообщила о грабеже – похищены ювелирные украшения. Ущерб заявительница оценила в 14000 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России «Рыбинское» установлена подозреваемая: ранее судимая жительница Зачеремушного микрорайона 1992 г.р. Подозреваемой даны признательные показания, она пояснила, что после распития спиртного, открыто похитила у знакомой, которая находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения украшения.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Похищенное частично изъято.

Полиция предупреждает граждан – не стоит распивать спиртные напитки с малознакомыми людьми, это может быть небезопасно. Помните, что злоупотребление спиртным может легко превратить вас как в жертву преступления, так и толкнуть на его совершение.

При совершении любого преступления (правонарушения) при первой же возможности гражданам необходимо сообщить в полицию. При этом следует помнить, что чем раньше пострадавший или свидетель обратится в полицию, тем больше шансов найти и задержать преступника, вернуть похищенные вещи.

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый в грабеже

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница микрорайона Веретье и сообщила о грабеже.

Сотрудниками полиции установлены обстоятельства совершения преступления — в ходе совместного распития спиртных напитков с заявительницей, злоумышленник открыто похитил кошелек с денежными средствами. Сумма ущерба составила 4100 рублей.

Сотрудниками патрульно-постовой службы МУ МВД России «Рыбинское» в районе ул. Ворошилова выявлен подозреваемый: неработающий, ранее судимый житель г. Переславль-Залесский 1982 г.р. Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что находясь на кухне заявительницы, увидел кошелек, решил воспользоваться ситуацией, похитил его и скрылся.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Похищенное частично изъято.

Полиция предупреждает граждан – не стоит распивать спиртные напитки с малознакомыми людьми, это может быть небезопасно. Помните, что злоупотребление спиртным может легко превратить вас как в жертву преступления, так и толкнуть на его совершение.

При совершении любого преступления (правонарушения) при первой же возможности гражданам необходимо сообщить в полицию. При этом следует помнить, что чем раньше пострадавший или свидетель обратится в полицию, тем больше шансов найти и задержать преступника, вернуть похищенные вещи.

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый в совершении кражи мотоцикла

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился местный житель и сообщил о том, что в ночное время с автостоянки расположенной на улице Фурманова похищен оставленный без присмотра мотоцикл. Ущерб от кражи заявитель оценил в 150 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в совершении кражи – житель микрорайона Веретье 1985 г.р., который хранил похищенный мотоцикл в гараже, в одном из гаражно-строительных кооперативов Подозреваемым даны признательные показания.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное изъято, расследование продолжается.

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый в краже вещей с детской площадки

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что с детской площадки у дома на пр-те Революции пропал рюкзак, в котором находились два сотовых телефона и планшет. Ущерб заявительница оценила в 10 тыс. рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в совершении кражи – житель Некоузского района 1989 г.р., которым даны паны признательные показания, он пояснил, что заметил рюкзак, оставленный без присмотра и решил похитить.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ. Похищенное изъято, расследование продолжается.

Будьте внимательны – не оставляйте свое имущество без присмотра, даже на короткий промежуток времени, чтобы исключить хищение.

Кража сотового телефона и денег из квартиры

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель Рыбинска и сообщил о том, что из его квартиры при неизвестных обстоятельствах пропали сотовый телефон и денежные средства. Сумма ущерба составила 7000 рублей.

Установлены обстоятельства совершения преступления, к заявителю в гости пришел малознакомый мужчина, после совместного распития спиртных напитков, заявитель обнаружил пропажу сотового телефона и денежных средств, находившихся на тумбочке в прихожей.

В ходе оперативно – розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый ранее судимый мужчина 1988 г.р., которым даны признательные показания.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Полиция предупреждает граждан – не стоит распивать спиртные напитки с малознакомыми людьми, это может быть небезопасно. Помните, что злоупотребление спиртным может легко превратить вас как в жертву преступления, так и толкнуть на его совершение.

В связи с участившимися несчастными случаями на воде полиция призывает родителей напомнить детям правила безопасного поведения

Находясь у водоема, родителям всегда необходимо держать ситуацию под контролем, не оставляя детей без присмотра.

Для купания нужно выбирать только места, разрешенные для купания, известные водоемы.

Чтобы избежать беды, детям необходимо знать и соблюдать ряд простых правил поведения на воде:

· купаться можно только в местах разрешенных и в присутствии взрослых;

· нельзя нырять в незнакомых местах – на дне могут оказаться притопленные бревна, камни, коряги;

· не следует купаться в заболоченных местах, где есть водоросли или тина;

· нельзя отплывать далеко от берега на надувных матрицах, автомобильных камерах, надувных игрушках, самодельных плотах – подручное средство может оказаться неисправным, порваться, перевернуться;

· нельзя цепляться за лодки, залезать на знаки навигационного оборудования – бакены, буйки и т.д.;

· нельзя заплывать за буйки, ограничивающие зону заплыва;

· нельзя купаться в штормовую погоду;

– в случае опасности необходимо позвать на помощь;

Телефон службы спасения 112, телефон полиции 02.