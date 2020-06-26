Жара на пару дней
 

Жара на пару дней

26.06.2020, 6:46, Погода
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Жаркая погода возвращается в центрально-европейский регион России (ненадолго).

Обширный антициклон уже сегодня «накроет» ЦФО, так что в ближайшие дни ожидается малооблачная погода. И если в пятницу местами не обойдется без небольших кратковременных дождей, то суббота обещает быть жаркой и солнечной. Но завершится неделя, небольшим похолоданием, грозовыми дождями и порывистым ветром.

Днем в субботу температура воздуха в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле поднимется до 27 … 30 градусов жары. Но в воскресенье столбик термометра начнет свое снижение – в столицах до +22 … +24, в Ярославле до 20 градусов тепла.

В начале следующей недели жары ожидать не стоит: днем воздух будет прогреваться до +18 … +20 градусов и вновь ожидаются небольшие дожди.

Атмосферное давление 27-28 июня 750-741 мм ртутного столба. Ветер переменных направлений, до 5 метров в секунду.

В Рыбинске самым жарким 27 июня было в 2013 году: +32,7 градуса. А в это день 1977 года было очень прохладно – всего +4,5 градуса.



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