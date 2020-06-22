Рыбинск. Криминальная хроника с 15 по 21 июня

22.06.2020, 9:22, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

Уважаемые жители г. Рыбинска и Рыбинского муниципального района!

25 июня 2020 года в период с 16-00 до 17-00 часов состоится «прямая линия» с начальником МУ МВД России «Рыбинское» Вадимом Анатольевичем Ивановым.

По телефону (4855) 24-26-01 Вы сможете задать свои вопросы, которые не удается решить в различных подразделениях МУ МВД России «Рыбинское». Высказать свои замечания и пожелания о работе полиции и о состоянии правопорядка на территории г. Рыбинска и Рыбинского муниципального района.

Кража из торгового зала магазина

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что из магазина расположенного на ул. Максима Горького неизвестные лица похитили геймпад. Ущерб от кражи составил около 3 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый ранее привлекавшийся к уголовной ответственности не работающий житель г. Ярославля 1998 г.р., которым даны признательные показания. Он пояснил, что похищенный геймпад продал в г. Ярославле.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» по факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Дознание продолжается.

В соответствии с ч. 1 ст. 158 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Выхватил телефон из рук и скрылся

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель г.Рыбинска и сообщил о том, что в ночное время неизвестный в микрорайоне Мариевка вырвал у него из рук сотовый телефон и скрылся. Ущерб составил 4200 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый неработающий житель г. Рыбинска 1999 г.р. Подозреваемым даны признательные показания, пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликтной ситуации выхватил из рук потерпевшего телефон и скрылся.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 КоАП РФ. Расследование продолжается.

В Рыбинске была задержана 27- летняя жительница г. Ярославля с наркотическим веществом

Сотрудниками ОНК МУ МВД России «Рыбинское» при силовой поддержке ОМОН Управления Росгвардии по Ярославской области на остановке общественного транспорта в районе Окружной дороги была задержана женщина 1993 года рождения, проживающая в городе Ярославле, у которой обнаружен и изъят свёрток с веществом внутри.

Согласно исследованию в изъятом пакете находилось наркотическое средство синтетического производства общей массой 49,309 грамм.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

Судом подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Жительница Рыбинска подозревается в краже телефона

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что в торговом зале магазина, расположенного в Зачеремушном микрорайоне, похищен сотовый телефон, оставленный на прилавке работником.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлена подозреваемая в совершении кражи – неработающая, жительница г. Рыбинска 1990 г.р. Подозреваемой даны признательные показания, она пояснила, что воспользовалась тем, что продавец оставил(а) свой телефон на прилавке, незаметно похитила мобильное устройство.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Похищенное изъято.

Будьте внимательны – не оставляйте свое имущество без присмотра, даже на короткий промежуток времени, чтобы исключить хищение.

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый в грабеже

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель микрорайона Веретье и сообщил о том, что малознакомый, после совместного распития спиртных напитков, во дворе дома по ул. Революции открыто похитил вещи и сотовый телефон. Ущерб заявитель оценил в 6500 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России «Рыбинское» установлен подозреваемый: ранее судимый местный житель 1982 г.р. Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что в ходе ссоры, после распития спиртного, отобрал куртку и сотовый телфон у потерпевшего, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. После чего снял обувь с заявителя и скрылся со всем похищенным.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Похищенное частично изъято.

Полиция предупреждает граждан – не стоит распивать спиртные напитки с малознакомыми людьми, это может быть небезопасно. Помните, что злоупотребление спиртным может легко превратить вас как в жертву преступления, так и толкнуть на его совершение.

При совершении любого преступления (правонарушения) при первой же возможности гражданам необходимо сообщить в полицию. При этом следует помнить, что чем раньше пострадавший или свидетель обратится в полицию, тем больше шансов найти и задержать преступника, вернуть похищенные вещи.

Задержан подозреваемый при попытке перебросить запрещенные предметы на территорию исправительного учреждения

В ходе реализации оперативной информации сотрудниками оперативного отдела рыбинской исправительной колонии №12 совместно с сотрудниками ОНК МУ МВД России «Рыбинское» на территории, прилегающей к ИК-12, задержан безработный 29-летний житель п. Волжский, который намеревался совершить доставку запрещенных предметов путем переброса их через основное ограждение учреждения.

В результате досмотра у подозреваемого в правом боковом кармане куртки обнаружен и изъят сверток в полимерном пакете с веществом внутри. Согласно справки об исследовании, содержимое свертка – это наркотическое средство – метадон, общим весом 3,49 грамм.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.30, п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ. Подозреваемым даны признательные показания.