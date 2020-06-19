Жара, гроза, тепло
 

Жара, гроза, тепло

19.06.2020, 7:07, Погода
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Антициклон, определявший жаркую погоду в средней полосе ЕТР, постепенно смещается в восточном направлении, уступая место скандинавскому циклону. Последний сбавит жару, принесет грозовые дожди и порывистый ветер.

Во второй декаде июня в центрально-европейском регионе России установилась жаркая погода. Местами в дневные часы воздух нагревался до 30 градусов и выше, что существенно превышает среднестатистические показатели.

Но в выходные резко похолодает – температура снизится на 10 … 12 градусов. В субботу ЦФО с севера пересечет холодный атмосферный фронт. Его прохождение будет сопровождаться ливнями и грозами, которые местами ожидаются сильными и будут сопровождаться градом и шквалистым усилением ветра.

В Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле к воскресенью похолодает до +21 … +19 градусов. В ночные часы местами температура опуститься ниже 10 градусов тепла.

Но похолодание вновь окажется недолгим, и на следующей неделе нас ждет комфортное июньское тепло. Днем воздух будет прогреваться до +25 градусов, но вероятность дождей сохранится.

Атмосферное давление 20-21 июня 746-748 мм ртутного столба. Ветер северо-западный, до 4 метров в секунду.

В Рыбинске самым жарким 21 июня было в 2019 году: +30,6 градуса. А 20 июня 1990 года температура понижалась до +5,5 градусов.



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