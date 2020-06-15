Рыбинск. Криминальная хроника с 8 по 14 июня

15.06.2020, 9:36, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

Раскрыта кража при перевозке вещей в Рыбинске

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился местный житель и сообщил, что при перевозке вещей из деревни в Рыбинском районе к месту жительства в городе Рыбинске у него были похищены денежные средства в сумме 30 тыс. рублей и монеты.

Сотрудниками полиции в ходе проверки установлены обстоятельства совершения преступления и подозреваемые.

Установлено, что заявитель для перевозки своих вещей по объявлению заказал такие услуги, с использованием грузового транспорта и работы грузчиков.

При этом в письменном столе забыл ценные вещи. При погрузке-разгрузке вещей в машину, лица осуществлявшие эти работы, заметили выпавшие из стола денежные купюры, которые незаметно похитили. Находясь в кузове автомашины с вещами, они обнаружили монеты из нумизматической коллекции заявителя, разного номинала, в т.ч. старинные, которые он также забыл внутри стола. Стоимость похищенных монет заявитель оценил в 50 тысяч рублей. Общий ущерб по предварительным данным составил 80 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции установлены подозреваемые – неработающие житель Рыбинска 1990 г.р. и неработающий ранее судимый мужчина 1989 г.р.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело, по признакам преступления предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (кража).

Расследование продолжается.

Уклонение от надзора

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 314.1 УК РФ (Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений) в отношении жителя г. Рыбинска 1976 г.р., освободившегося из мест лишения свободы. Чтобы уклониться от административного надзора мужчина самовольно не прибыл к избранному месту жительства не встал на учет. Им даны признательные показания.

За неприбытие без уважительных причин лица, в отношении которого установлен административный надзор при освобождении из мест лишения свободы, к избранному им месту жительства или пребывания в определенный администрацией исправительного учреждения срок, а равно самовольное оставление поднадзорным лицом места жительства, пребывания или фактического нахождения, совершенные в целях уклонения от административного надзора, – наказываются обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного года.

Кража металлических изделий из ГСК

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился местный житель и сообщил о том, что неизвестные лица в микрорайоне Заволжье из гаражного кооператива похитили металлическую створку ворот с одного из гаражей, а также другие металлические изделия. Ущерб составил более 27 тыс. рублей.

Сотрудниками полиции установлена группа лиц, подозреваемых в хищении – жители микрорайона Заволжье: мужчина 1979 г.р., двое мужчин 1995 г.р. Злоумышленники через не закрытую дверцу створки ворот проникли в гараж и похитили металлические изделия, сняли створку ворот с петель. Затем на велосипеде за несколько приемов отвезли и сдали в пункт приема металлического лома.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное изъято. Расследование продолжается.

Установлены подозреваемые в совершении серии краж колес с автомашин

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель Рыбинского района и сообщил о том, что двое неизвестных в ночное время пытались похитить с его автомашины «Лада Веста», оставленной около дома расположенного в микрорайоне Веретье, колеса. Злоумышленники, заметив автовладельца, убежали с места происшествия.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены подозреваемые – двое жителей г. Пошехонье 1995 г.р., 1989 г.р. Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 УК РФ, ч.2 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу). Сотрудниками полиции установлено, что данные лица причастны к совершению двух аналогичных краж колес с автомобилей в г. Рыбинске, и к хищению колес с автомашины в г. Ярославле. Общая сумма ущерба составила более 50 тыс. рублей. Похищенное частично изъято. Подозреваемыми даны признательные показания, они пояснили, что снимали колеса для использования в личных целях. По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «кража». Расследование продолжается.

Житель Рыбинского района привлекается к уголовной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения

Сотрудниками отдела дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

В ночное время в с. Арефино сотрудниками ДПС ГИБДД был остановлен автомобиль «ВАЗ-21099» под управлением местного жителя 1975 г.р., который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее мужчина уже был привлечен к ответственности за совершение аналогичного правонарушения.

В соответствии со ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» за управление транспортным средством лицом, находящемся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ч. 2, 4 или 6 ст. 264 УК РФ либо настоящей статьей, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В связи с участившимися несчастными случаями на воде полиция призывает родителей напомнить детям правила безопасного поведения

Находясь у водоема, родителям всегда необходимо держать ситуацию под контролем, не оставляя детей без присмотра.

Для купания нужно выбирать только места, разрешенные для купания, известные водоемы.

Чтобы избежать беды, детям необходимо знать и соблюдать ряд простых правил поведения на воде:

· купаться можно только в местах разрешенных и в присутствии взрослых;

· нельзя нырять в незнакомых местах – на дне могут оказаться притопленные бревна, камни, коряги;

· не следует купаться в заболоченных местах, где есть водоросли или тина;

· нельзя отплывать далеко от берега на надувных матрицах, автомобильных камерах, надувных игрушках, самодельных плотах – подручное средство может оказаться неисправным, порваться, перевернуться;

· нельзя цепляться за лодки, залезать на знаки навигационного оборудования – бакены, буйки и т.д.;

· нельзя заплывать за буйки, ограничивающие зону заплыва;

· нельзя купаться в штормовую погоду;

– в случае опасности необходимо позвать на помощь;

Телефон службы спасения 112, телефон полиции 02.

Полиция предупреждает: не оставляйте свое имущество без присмотра!

1. Единственный гарантированный способ защиты от кражи – не оставлять велосипед без присмотра, особенно в подъездах домов. Домофон на двери подъезда не является надежной защитой.

2. Если все же велосипед приходится оставить, даже на непродолжительное время, то обязательно пристегните его надежным велозамком.

3. Пристегивая велосипед к ограждению, перилам или подобной конструкции, убедитесь в ее надежности и устойчивости.

4. Желательно оставлять велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения, если таковые имеются поблизости;

5. Не стоит доверять присмотр за велосипедом незнакомым людям.

6. Запомните «особые приметы» вашего велосипеда. Если их нет, то следует выбить на раме или несмываемой краской нанести какую-нибудь метку, например, ваш почтовый индекс и номер дома.

Несколько слов о замках, которые защитят от кражи велосипед.

Самым распространенным типом велозамка является тросовый. Дешевые и тонкие тросики легко и быстро перекусываются маленькими кусачками. Приемлемая толщина дужки велозамка – от 12 мм и более.

Сам замочный механизм может быть классическим или кодовым. Кодовый замок, при своем кажущемся удобстве, весьма ненадежен, т.к. обычно содержит комбинацию из 4-5 цифр, которая легко подбирается в течение нескольких минут.

Гораздо более стойкими против взлома являются цепные велозамки и замки типа U-lock. Вскрыть такой замок намного сложнее.

Отметим, что необходимо хранить документы, полученные при покупке велосипеда. Если документов на велосипед по каким-то причинам нет, обязательно перепишите или сфотографируйте серийный номер рамы. Также желательно сделать фотографию велосипеда целиком «в профиль». Постарайтесь запомнить особые приметы вашего велосипеда – «не родные» детали, установленные аксессуары, наклейки, царапины и другие повреждения. В случае кражи, эти меры значительно помогут в поиске и могут быть решающими для доказательства того, что это ваша собственность. Полиция предупреждает: не приобретайте «с рук» по низкой цене велосипед, запчасти, так как велика вероятность того, что они могут быть похищенными и реализовываться после совершения преступлений.