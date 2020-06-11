Изменились режимы работы Рыбинской и Угличской ГЭС

11.06.2020, 9:39, Новости

Теги: Водохранилище, Волга, Каскад Верхневолжских ГЭС

Для завершения графика специального весеннего попуска на Нижнюю Волгу Росводресурсы изменили режимы работы гидроузлов Волжско-Камского каскада.

С учетом складывающихся гидрологических условий и водохозяйственной обстановки в период с 11июня по 10 июля Рыбинская ГЭС продолжит работу в режиме сработки со среднесуточными сбросными расходами не более 3000±100 м3/с до снижения уровня воды в водохранилище до отметки НПУ – 101,81 м. Далее – в режиме поддержания уровня воды в водохранилище в пределах отметок 101,66 – 101,81 м, а при снижении суммарного притока в Горьковское водохранилище ниже 1300 м3/с – в режиме обеспечения установленного режима работы Нижегородского гидроузла.

За прошедшие сутки приток воды водохранилище Рыбинского гидроузла не изменился – 2600 м3/с, среднесуточный расход составил 2494 м3/с, в том числе через два затвора водосливной плотины 571 м3/с. На 8:00 11 июня уровень воды водохранилище находится на отметке 101,84 м, уровень нижнего бьефа – 87,28 м.

Соответствуя новым указаниям Росводресурсов Угличская ГЭС продолжает поддерживать уровень воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла в пределах отметок 112,7 – 113,0 м без учета сгонно-нагонных ветровых явлений.

На 8:00 11 июня уровень Угличского водохранилища находится на отметке 112,99м (НПУ 113,00м). Уровень нижнего бьефа – 101,98 м. Приток воды в водохранилище за прошедшие сутки составил 1400 м3/с, среднесуточный расход – 1187 м3/с, в том числе через три затвора водосливной плотины 588 м3/с.