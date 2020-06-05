Дорогу лету
 

Дорогу лету

05.06.2020, 7:02, Погода
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Словно продолжая традиции холодного и аномально влажного мая, календарное лето началось отрицательной аномалией и местами обильными дождями. Но все когда-то заканчивается.

Средняя температура воздуха первых трех дней июня в центрально-европейском регионе России была почти на 7 градусов ниже климатической нормы. Такого не было как минимум 70 лет, отмечают метеорологи. Добавили погоде дискомфорта и дожди.

Однако природа решила больше не испытывать жителей ЦФО дождями и холодом и уже с четверга температурный фон вернулся в «летние» рамки.

На смену дождливым циклонам в центр Европейской России придет антициклон. Атмосферное давление к выходным повысится до нормы, а затем станет и выше.

В Москве и Ярославле 6-7 июня потеплеет до 24 градусов. Дожди по-прежнему вероятны, но на смену осенним, обложным и продолжительным, придут более привычные для лета – локальные и кратковременные, местами сопровождающиеся грозами. Только в Санкт-Петербурге будет прохладнее на пару градусов.

В начале следующей недели будет еще немного теплее: ночами не холоднее +15, а днем воздух будет прогреваться до +27 градусов.

Атмосферное давление в выходные 749-754 мм ртутного столба. Ветер переменных направлений, до 4 метров в секунду.

В Рыбинске самым теплым 7 июня было в 1988 году: +31,2 градуса. А в это день 1954 года было холодно: всего +0,8 градуса.



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