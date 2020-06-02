Подтоплений больше не будет?

02.06.2020, 15:31, Новости

Теги: Водохранилище, Волга, Каскад Верхневолжских ГЭС, Миронов

Глава МЧС России Евгений Зиничев поддержал предложения и рекомендации правительства Ярославской области по регулированию работы гидроузлов Волжско-Камского каскада.

Данный вопрос был рассмотрен сегодня на заседании федеральной правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

– Вынесли проблему паводка в регионе на федеральный уровень, – сообщил в своих социальных сетях губернатор Дмитрий Миронов. – Считаем, что в первую очередь необходимо организовать четкое взаимодействие Росгидромета, Росводресурсов и организаций, эксплуатирующих гидроузлы Волжско-Камского каскада. Кроме того, важно не допускать максимальных отметок в водохранилищах, чтобы был резерв для приема паводковых вод. Сбросы на гидроузлах предлагаем увеличивать или уменьшать плавно, а о предстоящих изменениях расходов предупреждать нас заблаговременно. Ну, и не обойтись без краткосрочных прогнозов об объемах бокового притока в водохранилища, о количестве осадков и уровнях водохранилищ. В отсутствие этой информации мы вынуждены действовать исключительно по факту случившегося. Все наши предложения сегодня были поддержаны. Рассчитываем, что это позволит синхронизировать работу по предотвращению подтоплений как на федеральном, так и на региональном уровне.

Гидрологическая ситуация в Ярославской области в этом году серьезно дестабилизировалась уже дважды, что приводило к подтоплениям территорий, в том числе и населенных пунктов.

В начале февраля в результате залповых сбросов с Рыбинского гидроузла без учета гидрометеорологической обстановки и наличия на Волге ледового затора в Ярославской области было подтоплено более тысячи садовых участков. Данная ситуация в марте обсуждалась на заседании Правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Профильным федеральным структурам были направлены соответствующие поручения.

Однако сценарий подтопления повторился в начале мая, когда залповые сбросы на гидроузле Рыбинского водохранилища вновь привели к подтоплению как садовых участков, так и набережных. В период с 8 по 10 мая рост уровня воды в городе Рыбинске составил 2,75 метра, в городе Ярославле – 1,9 метра.

Оперативный штаб по обеспечению безопасного прохождения весеннего половодья и паводков на территории региона незамедлительно выработал комплекс мер для стабилизации гидрологической обстановки. Для уменьшения притока воды в Рыбинское водохранилище было принято решение об изменении режимов работы гидроузлов с 9 мая.

Вместе с тем, несмотря на принятые межведомственной рабочей группой решения об изменении режима работы Иваньковского гидроузла, объем сброса воды не был изменен вовремя. Лишь к 11 мая, когда были исполнены указания Федерального агентства водных ресурсов, рост уровн​я воды в Горьковском водохранилище удалось прекратить.