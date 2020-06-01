Рыбинск. Криминальная хроника с 25 по 31 мая

01.06.2020, 9:10, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

Полицейскими изъято более 70 гр амфетамина

Сотрудниками отдела наркоконтроля МУ МВД России «Рыбинское» пресечена преступная деятельность по сбыту наркотических средств.

В ходе оперативных следственных мероприятий в рамках расследования уголовного дела, возбужденного ранее по факту покушения на сбыт наркотических средств, при проведении обыска по месту проживания фигуранта были обнаружены и изъяты полимерные свертки с веществом внутри. Согласно справке об исследовании, изъятое – наркотическое средство синтетического производства: амфетамин массой более 71гр, мефедрон массой около 1,2 гр., «соль» около 0,1 гр.

Ранее наркополицейскими 26-летний мужчина, привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичное преступление, был задержан со свертками наркотических веществ в г. Рыбинска. Сотрудниками полиции установлено, что мужчина причастен к осуществлению сбыта наркотических средств бесконтактным способом, путем оборудования тайников. Фигуранту была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Мужчиной даны признательные показания. Расследование продолжается.

Сотрудниками полиции задержан подозреваемый в совершении грабежа

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель микрорайона Мариевка и сообщил о грабеже – неизвестный, когда он возвращался домой поздно вечером на улице, приставил к горлу острый предмет, похитил телефон. Сумма ущерба составила 5300 рублей.

По горячим следам сотрудниками уголовного розыска, при силовой поддержке сотрудников Росгвардии, задержан подозреваемый неработающий, ранее судимый местный житель г. Рыбинска 1992 г.р. Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что в безлюдном месте решил совершить грабеж, использовал в качестве острого предмета банковскую карту, которую ребром приставил к шее пострадавшего, открыто похитил сотовый телефон и скрылся.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Похищенный телефон изъят.

Раскрыта кража ювелирных украшений из квартиры

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась местная жительница и сообщила о том, что при неизвестных обстоятельствах из квартиры пропали ювелирные украшения, стоимостью около 9 тыс. рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен подозреваемый в совершении преступления неработающий, ранее судимый 24-летний житель г. Рыбинска, которым даны признательные показания.

Мужчина был хорошо знаком с заявительницей и знал, где находятся денежные средства и ценные вещи. Когда она ушла на работу, воспользовался ее отсутствием, проник в квартиру, похитил ценности и продал.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Расследование продолжается.

В соответствии с ч. 2 ст. 158 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишение свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

В Рыбинском районе полицейскими изъята крупная партия наркотиков

В Рыбинском районе сотрудники ОНК МУ МВД России «Рыбинское» совместно с сотрудниками ОМОН Управления Росгвардии по Ярославской области задержали мужчину с наркотическим веществом. В ночное время возле одного из домов в посёлке Искра Октября Рыбинского района, остановлен автомобиль «Лада» под управлением ранее судимого, местного жителя 1973 года рождения. В ходе осмотра автомобиля обнаружен и изъят свёрток из полимерного материала с веществом внутри. Согласно исследованию в изъятом пакете находилось наркотическое вещество – «Метадон», общей массой 19,965 грамма. Данный гражданин задержан в порядке ст.91УПК РФ. Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ч.2 ст.228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Расследование продолжается.

Направлено в суд уголовное дело о причинении жителю Рыбинска вреда здоровью средней тяжести с применением оружия

Следственным отделом МУ МВД России «Рыбинское» завершено расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 112 УК РФ (Причинение вреда здоровью средней тяжести с применением оружия или предметов,используемых в качестве оружия) в отношении молодого человека 1994 г.р.,который в ходе конфликта причинил травму уха жителю Рыбинска 1996 г.р. Все произошло 10 мая 2019 года в Рыбинске, на открытой площадке у ресторана быстрого питания. Пострадавший увидел свою бывшую девушку, которая находилась в компании нового молодого человека 1994 г.р., за столиком в помещении ресторана. Молодые люди заметили друг друга через стекло окна, потерпевший неожиданно стал показывать неприличные жесты. Оставив девушку за столиком в помещении, молодой человек 1994 г.р. вышел на улицу, достал травматический пистолет и выстрелил в оппонента, причинив травму уха. Обвиняемого задержала полиция, травматический пистолет у него был изъят. В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал, возместил потерпевшему ущерб. В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Полиция предупреждает – сотрудники банков никогда не сообщают по телефону о несанкционированном списании денежных средств!

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница г. Рыбинска и сообщила о том, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Под предлогом отмены несанкционированной операции, получив сведения о реквизитах карты и пароли, произошло списание денежных средств в сумме более 83 тыс. рублей. Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 ст. 158 УК РФ (кража). Ведется следствие.

Позднее в полицию поступило еще 4 аналогичных обращения. На телефоны граждан поступали звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками службы безопасности банка, и сообщали о том, что произошла попытка несанкционированного списания денежных средств с банковской карты заявителей. Под предлогом перевода денежных средств на «безопасный счет» злоумышленники убеждали заявителей через банкомат обналичивать и перечислять деньги на указанный номер счета, либо убеждали предоставить конфиденциальную информацию карт и переводили деньги на «безопасный счет» самостоятельно.

Общая сумма ущерба составила около 600 тыс. рублей.

По данным фактам сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются лица, причастные к данным преступлениям.

Полиция призывает граждан быть бдительными!

Запомните! Банки не рассылают сообщений о блокировке карт, а в телефонном разговоре не выспрашивают конфиденциальные сведения и коды, связанные с картами клиентов, работники банков никогда не сообщают по телефону о блокировке банковских карт.

Полиция напоминает, что не нужно перезванивать на номера телефонов, указанных в сомнительных смс-сообщениях, телефонных разговорах. Общение с сотрудниками финансовых учреждений должно происходить либо при личной встрече, либо по телефонам, указанным на банковской карте.

Помните, злоумышленники могут подобрать похожие номера службы поддержки Вашего банка, либо с помощью специальной программы подменить номер телефона, с которого они звонят.

Не производите никаких действий с банковской картой по указанию третьих лиц.

Никому не сообщайте PIN-код и CVV2-код карты (цифры с обратной стороны карты), а также срок её действия и персональные данные владельца. Никогда не храните PIN-код рядом с банковской картой.

Сотрудниками полиции установлен мужчина, причастный к совершению кражи из автомашины и дома

Ранее в МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что из дома в Рыбинском районе д. Ларионово похищены денежные средства. Ущерб составил более 18 тыс. руб.

Сотрудниками полиции в ходе оперативно – розыскных мероприятий установлен подозреваемый ранее судимый житель г. Рыбинска 2001 г.р., студент одного из учебных заведений города. Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что проник в дом через окно и похитил найденные денежные средства.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

В ходе дальнейшей работы установлена его причастность к совершению кражи сотового телефона и кошелька с денежными средствами из автомобиля, оставленного без присмотра в Рыбинском районе. Ущерб составил около 35 тыс. руб. Подозреваемым даны признательные показания, он рассказал, что проник в незакрытый автомобиль и похитил телефон, который впоследствии продал, кошелек с денежными средствами в сумме 6000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ. Расследование продолжается.