Рыбинск. Криминальная хроника с 18 по 24 мая

25.05.2020, 9:53, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

В Рыбинске полицейские раскрыли кражу строительного инструмента

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что из подсобного помещения одной из организаций города Рыбинска похищен строительный инструмент и медный кабель. Сумма ущерба составила 160 тыс. рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска при силовой поддержке сотрудников Росгвардии установлены подозреваемые – не работающие, ранее судимые местные жители 1992 и 1996 г.р.

Установлено, что один из подозреваемых являлся работником данной организации и имел доступ к помещению. Воспользовавшись удобным моментом, злоумышленники проникли в подсобку и похитили инструменты: отбойный молоток, сварочный аппарат, перфоратор, лобзик и 3 мотка медного кабеля. Похищенное подозреваемые успели продать.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Расследование продолжается.

Житель Рыбинска привлекается к уголовной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения

Сотрудниками отдела дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

В Рыбинске сотрудниками ДПС ГИБДД был остановлен автомобиль «ВАЗ 21703» под управлением жителя г. Рыбинска 1999 г.р., который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее мужчина уже был привлечен к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения.

В соответствии со ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» за управление транспортным средством лицом, находящемся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ч. 2, 4 или 6 ст. 264 УК РФ либо настоящей статьей, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Житель Рыбинска в ходе ссоры причинил тяжкий вред здоровью 37-летнему мужчине

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый в совершении преступления житель микрорайона Скоморохова гора 1987 г.р., который после распития спиртных напитков, в ходе ссоры нанес несколько ударов ножом знакомому. Пострадавший 37-летний мужчина был госпитализирован. Подозреваемым даны признательные показания. Расследование продолжается.

В соответствии с ч. 2 ст. 111 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Житель Рыбинска подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что в одну из городских больниц в реанимацию с телесными повреждениями была госпитализирована женщина 1971 г.р. Сотрудниками полиции установлен подозреваемый житель г. Рыбинска 1983 г.р.

Установлены обстоятельства совершения преступления — по месту жительства, после совместного распития спиртных напитков у подозреваемого возникла ссора с сожительницей, в ходе которой он ударил ее, в результате чего причинил тяжкий вред здоровью.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Подозреваемым даны признательные показания.

Ведется следствие.

В соответствии с ч. 1 ст. 111 УК РФ предусмотрено наказание лишение свободы на срок до восьми лет.

Уклонение от надзора

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 314.1 УК РФ (Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений) в отношении жителя г. Рыбинска 1986 г.р., освободившегося из мест лишения свободы. Чтобы уклониться от административного надзора мужчина самовольно не прибыл к избранному месту жительства не встал на учет. Им даны признательные показания.

За неприбытие без уважительных причин лица, в отношении которого установлен административный надзор при освобождении из мест лишения свободы, к избранному им месту жительства или пребывания в определенный администрацией исправительного учреждения срок, а равно самовольное оставление поднадзорным лицом места жительства, пребывания или фактического нахождения, совершенные в целях уклонения от административного надзора, – наказываются обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного года.

Сотрудниками полиции установлена подозреваемая в совершении кражи

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился 64-летний местный житель и сообщил о том, что у него из квартиры пропал планшет. Ущерб составил около 10 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлена подозреваемая – жительница Заволжского микрорайона 1984 г.р. молодая женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности. Она дала признательные показания и пояснила, что находилась в гостях у своего знакомого. После совместного распития спиртных напитков женщина похитила у хозяина квартиры планшет, который впоследствии продала неизвестным лицам. Подозреваемая распорядилась деньгами по собственному усмотрению. Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». В настоящее время подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время судом будет решен вопрос об избрании ей меры пресечения. Расследование продолжается.

Полицейскими установлена подозреваемая в совершении кражи сотового телефона

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился 39-летний житель микрорайона Переборы и сообщил о том, что у него из квартиры при неизвестных обстоятельствах пропали сотовый телефон и ноутбук. Ущерб от кражи заявитель оценил на сумму около 10 тыс. рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый – местный житель 1986 г.р. Мужчина дал признательные показания и пояснил, что совершил кражу у знакомого после совместного распития спиртных напитков.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», похищенное изъято, ведется следствие.

Ложный донос

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст.306 УК РФ «Заведомо ложный донос».

Ранее в полицию поступило заявление жителя г. Рыбинска 1979 г.р. о том, что неизвестный совершил угон его автомобиля.

В результате проведенной проверки установлено, что заявитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ранее лишенный права управления транспортным средством, сам решил покататься на своем автомобиле. При движении заметил патрульный автомобиль, который, как ему показалось был похож на автомобиль ГИБДД, бросил свое транспортное средство и убежал. Желая избежать ответственности, обратился в полицию с заявлением о том, что его автомашину угнали.

Сотрудниками полиции установлено, что каких-либо противоправных действий в отношении заявителя не совершалось.

Расследование продолжается.

Заведомо ложный донос о совершении преступления – наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Жительница г. Рыбинска перевела «телефонным мошенникам» 98 тысяч рублей

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась горожанка и сообщила о том, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Под предлогом предотвращения несанкционированного снятия денежных средств с банковских карт заявителя, завладел принадлежащими ей деньгами, которые заявительница сняла со своего счета, выполняя указания «лжеработника» банка, а затем внесла на указанный им номер телефона. Ущерб составил сумму около 98 тыс. рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ведется следствие.

Сотрудники полиции информируют:

– Из банка всегда звонят с официальных номеров, указанных на сайте. Необязательно помнить номер, но он должен хотя бы быть местным или федеральным (8−800)

– Смс из банка приходят в одну и ту же переписку, а не новым сообщением

– Сотрудник банка видит на экране всё, что банк о вас знает. Если собеседник не готов ответить на простой вопрос, например, назвать остаток по карте, с уверенностью можно сказать, что это мошенник.

– Сотрудники банка никогда не спросят номер карты – они и так его знают. А смс-код для подтверждения операции – это все равно, что пароль. Не зря же во всех смсках от банка огромными буквами пишут: “Не сообщайте этот код никому, даже сотруднику банка!” Так вот, его действительно не следует никому сообщать – предупреждения не просто так пишут.

– Чтобы напугать жертву и заставить скорее совершить нужное действие, мошенники придумывают пугающие сценарии. Говорят, что банк заблокировал счет, начислил штраф за кредит или что проведена подозрительная операция.

– В такой ситуации спешить не стоит, две минуты ничего не решат. Сотрудник банка никогда не будет настаивать или спешить. Он же на работе.

– У банка есть бдительные редакторы, а вот мошенники пишут с ошибками. Не дай неграмотному преступнику себя обмануть.

Если вы будете соблюдать эти простые меры, то максимально обезопасите свои деньги, и карточным мошенникам будет сложнее получить доступ к ним!