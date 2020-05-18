Ярославские таможенники задержали посылку с килограммом сильнодействующего вещества

18.05.2020, 11:10, Новости

Теги: Происшествия, Таможня

Ярославские таможенники совместно с сотрудниками управления наркоконтроля областного УМВД в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали жителя Ярославля за контрабанду сильнодействующих веществ.

– Мужчина был задержан при получении международного почтового отправления в пункте выдачи заказов одной из городских служб экспресс-доставки. Внутри посылки, пришедшей на его имя из Китая, оперативниками был обнаружен пакет из прозрачного бесцветного полимерного материала с кристаллическим веществом белого цвета, – сообщил пресс-секретарь Ярославской таможни Филипп Кушнарев. – Согласно заключению эксперта, изъятое из международного почтового отправления кристаллическое вещество белого цвета массой 997,76 грамм, содержит в своем составе сильнодействующее вещество прегабалин.

Прегабалин – лекарственный препарат противоэпилептического действия, обладающий наркотическим эффектом. Данный препарат включен в Список сильнодействующих веществ, утвержденным постановлением Правительства РФ от 29.12.2007г. №964, ввоз которого на территорию Российской Федерации осуществляется только при наличии документов, подтверждающих его назначение физическому лицу. Без разрешительных документов трансграничная пересылка лекарственных препаратов, содержащих в своем составе сильнодействующие вещества, является контрабандой и уголовно наказуема.

Сотрудниками правоохранительного блока таможни было установлено, что задержанный заказал данный медицинский препарат на одной из торговых площадок в интернете с целью личного потребления, не имея рецепта и показаний врача на его приём.

За незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации с государствами – членами ЕАЭС сильнодействующих веществ Ярославской таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 226.1 УК РФ.

Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации совершенное деяние наказывается лишением свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

В настоящее время сотрудниками Ярославской таможни проводятся неотложные следственные действия.

Филипп Кушнарев, пресс-секретарь Ярославской таможни