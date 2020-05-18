Рыбинск. Криминальная хроника с 11 по 17 мая

18.05.2020, 8:17, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

После совместного времяпрепровождения у жителя г. Рыбинска пропал сотовый телефон

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель микрорайона Прибрежный и сообщил о том, что при неизвестных обстоятельствах, когда он находился в гараже, пропал телефон. Ущерб составил 9000 руб.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый, ранее судимый, безработный житель г. Рыбинска 1987 г.р. и обстоятельства совершения преступления.

Подозреваемый с заявителем распивали спиртные напитки в гараже, воспользовавшись ситуацией, подозреваемый забрал оставленный без присмотра телефон с дивана. Подозреваемым даны признательные показания, пояснив, что похищенный телефон продал.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное изъято. Расследование продолжается.

Сотрудники полиции установили подозреваемого в краже автомашины

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что в пункт приема неизвестный пытается сдать автомашину «ИЖ 21261-030», не имея документов на нее. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что гражданин, ранее судимый житель микрорайона Веретье 1994 г.р., сдающий автомашину не является ее владельцем.

Сотрудниками полиции был установлен хозяин автомашины, который предъявил документы на нее и пояснил, что никому не передавал никаких полномочий распоряжаться ею.

Подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что заметил на ул. Бабушкина давно стоящий автомобиль, вызвал эвакуатор и хотел сдать в пункт приема металлолома.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (кража), частью 3 ст.30 УК РФ. Похищенное изъято. Расследование продолжается.

Полиция предупреждает — сотрудники банков никогда не сообщают по телефону о несанкционированном списании денежных средств!

За последние сутки в полицию поступило 3 обращения от граждан по факту списания денежных средств с банковских карт. На телефоны граждан поступали звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками службы безопасности банка, и сообщали о том, что произошла попытка несанкционированного списания денежных средств с банковской карты заявителей. Под предлогом перевода денежных средств на «безопасный счет» злоумышленники убеждали заявителей через банкомат обналичивать и перечислять деньги на указанный номер счета, либо убеждали предоставить конфиденциальную информацию карт и переводили деньги на «безопасный счет» самостоятельно.

Общая сумма ущерба составила около 100 тыс. рублей.

По данным фактам сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются лица, причастные к данным преступлениям.

Полиция призывает граждан быть бдительными!

Запомните! Банки не рассылают сообщений о блокировке карт, а в телефонном разговоре не выспрашивают конфиденциальные сведения и коды, связанные с картами клиентов, работники банков никогда не сообщают по телефону о блокировке банковских карт.

Полиция напоминает, что не нужно перезванивать на номера телефонов, указанных в сомнительных смс-сообщениях, телефонных разговорах. Общение с сотрудниками финансовых учреждений должно происходить либо при личной встрече, либо по телефонам, указанным на банковской карте.

Помните, злоумышленники могут подобрать похожие номера службы поддержки Вашего банка, либо с помощью специальной программы подменить номер телефона, с которого они звонят.

Не производите никаких действий с банковской картой по указанию третьих лиц.

Никому не сообщайте PIN-код и CVV2-код карты (цифры с обратной стороны карты), а также срок её действия и персональные данные владельца. Никогда не храните PIN-код рядом с банковской картой.

Житель Рыбинска привлекается к уголовной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения

Сотрудниками отдела дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

В Рыбинске сотрудниками ДПС ГИБДД был остановлен автомобиль «ЛАДА 21154» под управлением жителя г. Углича 1981 г.р., который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее мужчина уже был привлечен к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения.

В соответствии со ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» за управление транспортным средством лицом, находящемся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ч. 2, 4 или 6 ст. 264 УК РФ либо настоящей статьей, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В Рыбинске задержан подозреваемый в совершении кражи из магазина дорогостоящего телефона

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что неизвестный, находясь в торговом зале одного из магазинов бытовой техники, расположенном на ул. Бабушкина похитил сотовый телефон, стоимостью более 83 тыс. рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый в совершении преступления – ранее судимый житель г. Рыбинска 2000 г.р. Молодым человеком даны признательные показания, он пояснил, что продал похищенное на одном из рынков города за 10 тыс. руб.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ (кража). Полицейскими установлена его причастность к совершению ряда краж на территории г. Рыбинска.

Расследование продолжается.

Кража банковской карты раскрыта Рыбинскими полицейскими

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился горожанин и сообщил о том, что ранее у него из комнаты по месту жительства после совместного распития спиртных напитков с малознакомыми людьми пропала банковская карта, с которой впоследствии были списаны деньги в сумме 9000 рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый в совершении преступления был установлен. Им оказался ранее судимый житель Зачеремушного микрорайона, мужчина 1979 г.р. Дав признательные показания, подозреваемый сообщил, что похитив банковскую карту, он привязал ее к своему номеру телефона и осуществил списание деньг.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.

В Рыбинске возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения чужого имущества

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества).

В полицию поступило сообщение о том, что в микрорайоне Северный неизвестный повредил автомашину «Шкода Фабиа» — нанес удары кулаком по капоту. Сумма ущерба составила около 27 тыс. рублей.

Установлен подозреваемый ранее судимый, неработающий житель г. Рыбинска 1979 г.р., котором даны признательные показания. Он пояснил сотрудникам полиции, что в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.

В соответствии с ч. 1 ст. 167 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до трех месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет.

Полицейские установили подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью 37-летнему мужчине

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый в совершении преступления – житель микрорайона Скоморохова Гора 1987 г.р., который после распития спиртных напитков, в ходе ссоры нанес несколько ударов ножом знакомому. Пострадавший мужчина был госпитализирован. Подозреваемым даны признательные показания. Расследование продолжается.

В соответствии с ч. 2 ст. 111 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Сотрудниками полиции установлена подозреваемая в совершении кражи

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился 64-летний местный житель и сообщил о том, что у него из квартиры пропал планшет. Ущерб составил около 10 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлена подозреваемая – жительница Заволжского микрорайона 1984 г.р. молодая женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности. Она дала признательные показания и пояснила, что находилась в гостях у своего знакомого. После совместного распития спиртных напитков женщина похитила у хозяина квартиры планшет, который впоследствии продала неизвестным лицам. Подозреваемая распорядилась деньгами по собственному усмотрению.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

В настоящее время подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время судом будет решен вопрос об избрании ей меры пресечения. Расследование продолжается.

Полицейские раскрыли кражу строительного инструмента

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что из подсобного помещения одной из организаций города Рыбинска похищен строительный инструмент и медный кабель. Сумма ущерба составила 160 тыс. рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска при силовой поддержке сотрудников Росгвардии установлены подозреваемые – не работающие, ранее судимые местные жители 1992 и 1996 г.р.

Установлено, что один из подозреваемых являлся работником данной организации и имел доступ к помещению. Воспользовавшись удобным моментом, злоумышленники проникли в подсобку и похитили инструменты: отбойный молоток, сварочный аппарат, перфоратор, лобзик и 3 мотка медного кабеля. Похищенное подозреваемые успели продать.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Расследование продолжается.