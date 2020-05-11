Рыбинск. Криминальная хроника с 4 по 10 мая

11.05.2020, 9:15, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

После совместного времяпрепровождения у жителя г. Рыбинска пропал сотовый телефон

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель микрорайона Мариевка и сообщил о том, что при неизвестных обстоятельствах, когда он находился в гостях, пропал телефон. Ущерб составил 15000 руб.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый, ранее судимый, безработный житель микрорайона Веретье 1982 г.р. и обстоятельства совершения преступления.

Подозреваемый с заявителем распивали спиртные напитки, воспользовавшись ситуацией, подозреваемый забрал телефон со стола и ушел.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное изъято. Расследование продолжается.

Житель Рыбинска подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью 26-летнему мужчине

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Установлено, что в ходе возникшей ссоры ранее судимый житель г.Рыбинска 1991 г.р. нанес удар палкой 26-летнему мужчине, который с травмами головы был госпитализирован.

Подозреваемым даны признательные показания.

Расследование продолжается.

В соответствии с ч. 2 ст. 111 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

В Рыбинске полицейским раскрыта кража сотового телефона

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница г. Рыбинска и сообщила о том, что после проезда в автомобиле такси у нее пропал сотовый телефон. Ущерб составил 16 тыс. рублей.

Женщина пояснила, что вызвала такси, доехала до дома, расплатилась и обнаружила отсутствие сотового телефона. Женщина вспомнила, что оставила аппарат на заднем сидении автомобиля. Она связалась с диспетчером и попросила проверить наличие устройства мобильной связи в салоне такси. Телефона на месте не оказалось, водитель заверил, что аппарата не находил.

Сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России «Рыбинское» установлен подозреваемый, мужчина 1985 г.р., водитель данного такси, который обнаружил чужой телефон, изъял и уничтожил сим-карту, «сбросил» настройки телефона и продал неизвестному, выручив несколько тысяч рублей. Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что таким образом решил поправить материальное состояние.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное изъято, расследование продолжается.

В Рыбинске раскрыт грабеж сотового телефона

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился мужчина, работающий водителем такси и сообщил о том, что неизвестный открыто похитил у него из салона автомашины сотовый телефон, после чего скрылся.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в совершении преступления – ранее судимый 25-летний житель микрорайона Мариевка, которым даны признательные показания. Похищенный телефон изъят.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст.161 УК РФ (грабеж).

После совместного времяпрепровождения у жителя г. Рыбинска пропал сотовый телефон

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель микрорайона Прибрежный и сообщил о том, что при неизвестных обстоятельствах, когда он находился в гараже, пропал телефон. Ущерб составил 9000 руб.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый, ранее судимый, безработный житель г. Рыбинска 1987 г.р. и обстоятельства совершения преступления.

Подозреваемый с заявителем распивали спиртные напитки в гараже, воспользовавшись ситуацией, подозреваемый забрал оставленный без присмотра телефон с дивана. Подозреваемым даны признательные показания, пояснив, что похищенный телефон продал.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное изъято. Расследование продолжается.

По факту мошенничества с использованием электронных средств платежа возбуждено уголовное дело

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 159.3 УК РФ (Мошенничество с использованием электронных средств платежа).

Установлена подозреваемая в совершении преступления жительница г. Рыбинска 1997 г.р., которая воспользовалась чужой утерянной банковской картой. Она совершила покупки в магазинах города, т.к. с карты можно расплачиваться без введения пин-кода, Сумма ущерба причиненного владельцу карты, составила около 6 тысяч рублей.

Расследование продолжается.

В соответствии с ч. 2 ст. 159.3 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

УМВД России по Ярославской области напоминает о необходимости исключить доступ посторонних лиц к вашей банковской карте – не оставляйте ее без присмотра. Никогда не афишируйте данные карты (номер, срок действия, фамилию и имя владельца, CVV2-код) и храните PIN-код отдельно от карты.

Профилактика краж велотранспорта

Полиция предупреждает: не оставляйте свое имущество без присмотра!

1. Единственный гарантированный способ защиты от кражи – не оставлять велосипед без присмотра, особенно в подъездах домов. Домофон на двери подъезда не является надежной защитой.

2. Если все же велосипед приходится оставить, даже на непродолжительное время, то обязательно пристегните его надежным велозамком.

3.Пристегивая велосипед к ограждению, перилам или подобной конструкции, убедитесь в ее надежности и устойчивости.

4. Желательно оставлять велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения, если таковые имеются поблизости;

5. Не стоит доверять присмотр за велосипедом незнакомым людям.

6. Запомните «особые приметы» вашего велосипеда. Если их нет, то следует выбить на раме или несмываемой краской нанести какую-нибудь метку, например, ваш почтовый индекс и номер дома.

Несколько слов о замках, которые защитят от кражи велосипед.

Самым распространенным типом велозамка является тросовый. Дешевые и тонкие тросики легко и быстро перекусываются маленькими кусачками. Приемлемая толщина дужки велозамка – от 12 мм и более.

Сам замочный механизм может быть классическим или кодовым. Кодовый замок, при своем кажущемся удобстве, весьма ненадежен, т.к. обычно содержит комбинацию из 4-5 цифр, которая легко подбирается в течение нескольких минут.

Гораздо более стойкими против взлома являются цепные велозамки и замки типа U-lock. Вскрыть такой замок намного сложнее.

Отметим, что необходимо хранить документы, полученные при покупке велосипеда. Если документов на велосипед по каким-то причинам нет, обязательно перепишите или сфотографируйте серийный номер рамы. Также желательно сделать фотографию велосипеда целиком «в профиль». Постарайтесь запомнить особые приметы вашего велосипеда – «не родные» детали, установленные аксессуары, наклейки, царапины и другие повреждения. В случае кражи, эти меры значительно помогут в поиске и могут быть решающими для доказательства того, что это ваша собственность. Полиция предупреждает: не приобретайте «с рук» по низкой цене велосипед, запчасти, так как велика вероятность того, что они могут быть похищенными и реализовываться после совершения преступлений.