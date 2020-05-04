Рыбинск. Криминальная хроника с 27 апреля по 3 мая

04.05.2020, 7:33, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

Под предлогом получения компенсации за капитальный ремонт пенсионерка лишилась 26 тысяч рублей

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась местная жительница 1930 г.р. и сообщила о том, что неизвестные пришли к ней в квартиру по месту жительства и обманным путем завладели денежными средствами. Ущерб составил 26 тыс. рублей.

Установлено, что к заявительнице пришли незнакомые мужчина и женщина для оформления компенсации за капитальный ремонт. Пока неизвестная отвлекала пенсионерку разговорами на кухне, злоумышленник осуществил подмену денежных купюр на билеты банка приколов в соседней комнате. Престарелая женщина узнала о краже денег спустя некоторое время. В магазине пенсионерке указали на то, что она расплачивается билетами банка приколов. Вернувшись домой и проверив сбережения, женщина обнаружила подмену денежных знаков.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Проводятся оперативные мероприятия, устанавливаются лица причастные к совершению данного преступления. Расследование продолжается. Сотрудники полиции напоминают, что преступники используют различные схемы обмана доверчивых граждан, одна из которых, под предлогом неких компенсационных выплат, обмен денежных средств. Основная цель мошенников – заставить гражданина передать свои денежные средства добровольно. Будьте внимательны и осторожны. Никогда не переводите, не передавайте денежные средства незнакомым лицам, какие бы предлоги они не называли.

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый в грабеже

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель микрорайона Заволжье и сообщил о том, что малознакомый, находясь в подъезде после распития спиртных напитков, в ходе возникшей ссоры, выхватил из руки сотовый телефон и скрылся. Ущерб составил более 13000 рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый неработающий, ранее судимый житель микрорайона Западный 1982 г.р. Подозреваемым даны признательные показания. Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Похищенное изъято. Расследование продолжается.

После совместного времяпрепровождения у жителя г. Рыбинска пропало имущество

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель микрорайона Заволжье и сообщил о том, что при неизвестных обстоятельствах по месту жительства пропало имущество. Ущерб составил 6000 руб. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый, ранее судимый, безработный житель Рыбинского района 1986 г.р. и обстоятельства совершения преступления. Подозреваемый с заявителем распивали спиртные напитки, когда хозяин уснул, воспользовавшись ситуацией, забрал имущество (компьютерное кресло, утюг и сушилку для одежды) с целью продажи. Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное частично изъято. Подозреваемый находится в ФКУ СИЗО – 2 по другому уголовному делу. Расследование продолжается.

В Рыбинске установлена подозреваемая в присвоении денег организации

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что управляющая одного из магазинов в микрорайоне Переборы присвоила более 16 тыс. рублей. В ходе проведенной проверки установлено, подозреваемая местная жительница 1987 г.р. воспользовавшись служебным положением, осуществила растрату товара на сумму около 11 тыс. рублей, а также незаконно присвоила денежные средства магазина в сумме около 5000 рублей. Подозреваемой даны признательные показания. Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата). В соответствии с ч. 1 ст. 160 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительных работ на срок до шести месяцев, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок. При совершении любого преступления (правонарушения) при первой же возможности гражданам необходимо сообщить в полицию. При этом следует помнить, что чем раньше пострадавший или свидетель обратится в полицию, тем больше шансов найти и задержать преступника, вернуть похищенные вещи. Вызвать полицию со стационарного телефона можно, набрав номер «02», с сотового – «102».

В Рыбинске сотрудниками полиции раскрыта кража имущества из квартиры

В дежурную часть УМВД России «Рыбинское» обратился местный житель и сообщил о том, что из принадлежащей ему квартиры, пропал строительный инструмент. Ущерб составил сумму 52 тыс. рублей.

Сотрудниками уголовного розыска установлена подозреваемая – ранее судимая жительница микрорайона Мариевка 1985 г.р.

Женщина дала признательные показания и пояснила, что была знакома с заявителем, нередко бывала у него в гостях и имела доступ в квартиру. Воспользовавшись моментом, когда хозяин отсутствовал дома, злоумышленница открыла квартиру, имеющими ключами, и похитила инструмент. Впоследствии подозреваемая продала украденное имущество третьим лицам за 7000 рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Похищенное изъято. Расследование продолжается.

Полиция предупреждает – сотрудники банков никогда не сообщают по телефону о несанкционированном списании денежных средств!

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница г. Рыбинска и сообщила о том, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Под предлогом отмены несанкционированной операции, получив сведения о реквизитах карты и пароли, произошло списание денежных средств в сумме более 128 тыс. рублей. Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 ст. 158 УК РФ (кража). Ведется следствие.

С начала недели в полицию поступило еще 6 аналогичных обращений. На телефоны граждан поступали звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками службы безопасности банка, и сообщали о том, что произошла попытка несанкционированного списания денежных средств с банковской карты заявителей. Под предлогом перевода денежных средств на «безопасный счет» злоумышленники убеждали заявителей через банкомат обналичивать и перечислять деньги на указанный номер счета, либо убеждали предоставить конфиденциальную информацию карт и переводили деньги на «безопасный счет» самостоятельно.

Общая сумма ущерба составила около 200 тыс. рублей.

По данным фактам сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются лица, причастные к данным преступлениям.

Полиция призывает граждан быть бдительными!

Запомните! Банки не рассылают сообщений о блокировке карт, а в телефонном разговоре не выспрашивают конфиденциальные сведения и коды, связанные с картами клиентов, работники банков никогда не сообщают по телефону о блокировке банковских карт.

Полиция напоминает, что не нужно перезванивать на номера телефонов, указанных в сомнительных смс-сообщениях, телефонных разговорах. Общение с сотрудниками финансовых учреждений должно происходить либо при личной встрече, либо по телефонам, указанным на банковской карте.

Помните, злоумышленники могут подобрать похожие номера службы поддержки Вашего банка, либо с помощью специальной программы подменить номер телефона, с которого они звонят.

Не производите никаких действий с банковской картой по указанию третьих лиц.

Никому не сообщайте PIN-код и CVV2-код карты (цифры с обратной стороны карты), а также срок её действия и персональные данные владельца. Никогда не храните PIN-код рядом с банковской картой.

В Рыбинске сотрудниками полиции раскрыта кража имущества из квартиры

В дежурную часть УМВД России «Рыбинское» обратился местный житель и сообщил о том, что из принадлежащей ему квартиры, пропал строительный инструмент. Ущерб составил сумму 52 тыс. рублей.

Сотрудниками уголовного розыска установлена подозреваемая – ранее судимая жительница микрорайона Мариевка 1985 г.р.

Женщина дала признательные показания и пояснила, что была знакома с заявителем, нередко бывала у него в гостях и имела доступ в квартиру. Воспользовавшись моментом, когда хозяин отсутствовал дома, злоумышленница открыла квартиру, имеющимися ключами, и похитила инструмент. Впоследствии подозреваемая продала украденное имущество третьим лицам за 7000 рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Похищенное изъято. Расследование продолжается.

Установлен подозреваемый в совершении хищения телефона и денег с банковской карты

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель г. Рыбинска и сообщил, что утратил сотовый телефон.

В ходе проверки сотрудниками полиции установлено, что заявитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, ему вызвался помочь добраться до дома прохожий. Помогая подняться заявителю, он подобрал выпавший из кармана одежды нетрезвого гражданина телефон и забрал себе. Затем с помощью сервиса мобильного банка осуществил перевод денег в сумме 3000 рублей с банковской карты заявителя на свою. Сумма ущерба составила 22 тыс. рублей.

В ходе оперативно – розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый, не работающий, ранее судимый житель микрорайона Веретье 1994 г.р.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемым даны признательные показания.

Полиция предупреждает, что злоупотребление спиртным может легко превратить вас как в жертву преступления, так и толкнуть на его совершение.

При совершении любого преступления (правонарушения) при первой же возможности гражданам необходимо сообщить в полицию. При этом следует помнить, что чем раньше пострадавший или свидетель обратится в полицию, тем больше шансов найти и задержать преступника, вернуть похищенные вещи.

Палы сухой травы

С наступлением весны, анализ обстановки с пожарами на территории города Рыбинска, показывает, что ежегодный пал травы часто является причиной крупных пожаров, несущих за собой значительный ущерб.

По статистике в этот период происходит увеличение количества пожаров.

Сами по себе пожары возникнуть не могут. Чаще всего их причиной является умышленное сжигание мусора, стерни и сухой травы.

Брошенный из автомобиля на обочину дороги не потушенный окурок, неконтролируемое сжигание мусора, безответственное отношение поджигателей к имуществу – вот неполный список причин возникновения возгорания сухостоя, потери от которых могут быть невосполнимыми.

Палы сухой травы наносят ощутимый вред окружающей природной среде. Из-за высоких температур гибнут молодые побеги, почки и семена растений, повреждается их корневая система.

Необходимо помнить, что на территории города не допускаются палы сухой травы!

Сжигание мусора должно производиться в строго отведенных для этих целей местах и не ближе 50 метров от зданий, сооружений, и конечно, под контролем.

Нельзя оставлять без присмотра разведенные костры.

Уважаемые жители города Рыбинска и Рыбинского района, если вы оказались свидетелем природного пожара, горящей травы найдите возможность позвонить по телефону 01, а также 02 или 21-00-11.