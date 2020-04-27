Рыбинск. Криминальная хроника с 19 по 26 апреля

27.04.2020, 9:25, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

Житель Рыбинска подозревается в краже из дома-дачи

Ранее в дежурную часть МУ МВД России « Рыбинское» обратилась жительница Рыбинского района с заявлением о краже. Неизвестный, сорвав навесной замок, проник в дом, расположенный на территории Тихменевского с\п и похитил сельскохозяйственный инвентарь и электрический провод. Сумма ущерба от кражи составила около 7,5 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый в совершении преступления – житель г. Рыбинска 1992 г.р. Подозреваемым даны признательные показания, пояснил, что похищенные вещи сдал в пункт по приему металлолома. Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.

В соответствии с ч. 3 ст. 158 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительных работ на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

Сотрудниками полиции раскрыт грабеж

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась местная жительница и сообщила о грабеже – неизвестный вырвал сумку из рук и скрылся. В сумке находились продукты питания и деньги. Общая сумма ущерба составила около 4000 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый – ранее судимый, не работающий житель микрорайона Восточный 1969 г.р., которым даны признательные показания. Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 ст.161 УК РФ (грабеж). В соответствии с ч. 1 ст. 161 УК РФ предусмотрено максимальное наказание — лишение свободы на срок до четырех лет.

Житель Рыбинска привлекается к уголовной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения

Сотрудниками отдела дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

В Рыбинске сотрудниками ДПС ГИБДД был остановлен автомобиль «Рено Логан» под управлением жителя микрорайона Веретье 1987 г.р., который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее мужчина уже был привлечен к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения.

В соответствии со ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» за управление транспортным средством лицом, находящемся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ч. 2, 4 или 6 ст. 264 УК РФ либо настоящей статьей, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

После совместного времяпрепровождения со знакомой, соседка лишилась денег

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница Рыбинского района и сообщила о том, что при неизвестных обстоятельствах по месту жительства пропали деньги в сумме 8000 руб.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлена подозреваемая, женщина, проживающая по соседству 1956 г.р. Дав признательные показания, подозреваемая пояснила, что вместе с заявительницей распивали спиртные напитки. Когда хозяйка отвлеклась, воспользовавшись ситуацией, забрала деньги из сумки.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.

В Рыбинске задержан подозреваемый в присвоении крупной суммы денег

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что работник одного из частных предприятий в г. Рыбинске присвоил 202 тыс. рублей. В ходе проведенной проверки установлено, подозреваемый житель микрорайона Мариевка 1994 г.р. путем реализации дизельного топлива с вверенных ему топливных карт незаконно присвоил себе денежные средства в сумме 202 тыс. рублей. Подозреваемым даны признательные показания. Мужчина уже начал возмещать ущерб.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата).

В соответствии с ч. 1 ст. 160 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительных работ на срок до шести месяцев, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок.

При совершении любого преступления (правонарушения) при первой же возможности гражданам необходимо сообщить в полицию. При этом следует помнить, что чем раньше пострадавший или свидетель обратится в полицию, тем больше шансов найти и задержать преступника, вернуть похищенные вещи.

Вызвать полицию со стационарного телефона можно, набрав номер «02», с сотового – «102».

После совместного времяпрепровождения со знакомой, женщина лишилась телефона

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница микрорайона Западный и сообщила о том, что при неизвестных обстоятельствах по месту жительства пропал сотовый телефон. Ущерб составил 6000 рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлена подозреваемая, ранее судимая, безработная жительница микрорайона Северный 1983 г.р.

Дав признательные показания, подозреваемая пояснила, что вместе с заявительницей распивали спиртные напитки. Когда хозяйка отвлеклась, воспользовавшись ситуацией, забрала телефон с целью продажи.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное изъято. Расследование продолжается.

Житель Рыбинска привлекается к уголовной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения

Сотрудниками отдела дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

В Рыбинске сотрудниками ДПС ГИБДД был остановлен автомобиль «Рено Логан» под управлением жителя микрорайона Запахомовский 1964 г.р., который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее мужчина уже был привлечен к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения.

В соответствии со ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» за управление транспортным средством лицом, находящемся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ч. 2, 4 или 6 ст. 264 УК РФ либо настоящей статьей, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.