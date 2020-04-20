Рыбинск. Криминальная хроника с 13 по 19 апреля

20.04.2020, 9:47, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

В Рыбинске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило заявление женщины 1947 г.р., которая пояснила, что перевела неизвестным лицам денежные средства. Ей на мобильный телефон позвонил мужчина, который сообщил о якобы положенных ей компенсационных выплатах за приобретенный ранее крем для лица. Впоследствии пенсионерке неоднократно поступали звонки от неизвестных лиц, которые представлялись сотрудниками некой комиссии и под предлогом оплаты страховки, налога, оформления сертификата убедили перевести на указанный счет денежные средства.

Выполнив указания неизвестных, она лично осуществила несколько денежных переводов на общую сумму около 450 тыс. рублей.

Ранее сотрудниками полиции с заявительницей проводилась профилактическая беседа, она была предупреждена о различных способах мошенничеств в отношении граждан.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

В настоящее время проводятся оперативные, следственные мероприятия, устанавливаются лица причастные к совершению данного преступления. Расследование продолжается.

Уважаемые пенсионеры! Преступники используют различные схемы обмана доверчивых граждан, одна из которых, под предлогом неких компенсационных выплат, в т.ч. за якобы некачественные БАДы, медицинские препараты или лечение и пр. – это стандартные уловки мошенников для хищения денежных средств.

Основная цель мошенников – заставить гражданина передать, перевести им свои денежные средства.

Призываем граждан быть бдительными – никогда не переводите, не передавайте денежные средства незнакомым лица, какие бы предлоги они не называли.

Сотрудниками полиции раскрыта кража сотовых телефонов

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 158 УК РФ (кража).

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило заявление о кражах двух сотовых телефонов. Житель Рыбинска сообщил, что по месту жительства обнаружил пропажу сотовых телефонов, принадлежащих ему и его знакомому. Сумма ущерба составила 6000 тыс. и 2900 рублей.

Сотрудниками полиции установлены обстоятельства совершения преступления. Заявитель пригласил малознакомую женщину в гости, ненадолго вышел из комнаты, вернувшись, обнаружил пропажу. В это время женщина вызвала такси и попыталась уехать. Спохватившись, мужчина выбежал, потребовал у находившейся в автомобиле такси женщины вернуть ему телефоны. Однако телефонов у женщины при себе не было.

Позже водитель такси обратился в полицию и сообщил, что в ходе уборки салона автомобиля обнаружил под ковриком сзади два спрятанных сотовых телефона.

Установлена подозреваемая местная жительница 2000 г.р., которой даны признательные показания. Похищенное изъято. Расследование продолжается.

Напоминаем, при общении будьте осторожны, не приглашайте в дом незнакомых и малознакомых людей, это может быть небезопасно.

В соответствии со ст. 158 УК РФ (Кража) наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый в совершении грабежа

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о грабеже. Заявитель пояснил сотрудникам полиции, что в вечернее время подвез на своей автомашине незнакомого мужчину, который при выходе, открыто, похитил из салона барсетку с документами и банковскими картами, скрылся с места происшествия. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен подозреваемый – ранее судимый житель Рыбинского района 1989 г.р., которым даны признательные показания. Он пояснил, что похитив барсетку, воспользовался банковскими картами, оплатил свои покупки в магазинах в г. Рыбинске на сумму 11 тысяч рублей. Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). В соответствии с ч.1 ст. 161 УК РФ грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, – наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.

В Рыбинске направлено в суд уголовное дело о незаконном обороте наркотических средств

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» направлено в суд уголовное дело в отношении жителя г. Рыбинска, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 228 УК РФ.

Летом 2019 года в Рыбинске в результате оперативных мероприятий сотрудниками полиции на улице Большая Тоговщинская был задержан 50-летний житель г.Рыбинска, у которого изъят бумажный сверток со смесью, в состав которой входит наркотическое средство – карфентанил, массой 3,052 грамма.Задержанный сотрудниками полиции житель г. Рыбинска освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за незаконный оборот наркотических средств. Освободившись, спустя некоторое время, вновь решил вернуться к получению дохода от участия в незаконном обороте наркотиков. При этом действовал крайне осторожно. В ходе следствия установлено, что приобретал наркотические средства и осуществлял их расфасовку. Сбывать же их наркопотребителям предложил своему знакомому, ранее судимому жителю г. Рыбинска 1971 г.р., с которым ранее вместе отбывал наказание. Расплачивался с ним дозами наркотических средств, т.к. тот являлся наркозависимым. Он также был задержан, изъято 7 свертков с наркотическим веществом карфентанил, общим весом около 1 гр.

Изначально уголовное дело было возбуждено в отношении двух мужчин, но впоследствии, тяжело болевший нарокозависимый фигурант скончался.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Под предлогом обмена денег пенсионерка лишилась 75 тысяч рублей

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница Рыбинского района 1925 г.р. и сообщила о том, что неизвестные обманным путем завладели денежными средствами. В результате проведенной проверки установлено, что к пенсионерке по месту жительства пришли три неизвестные женщины и под предлогом обмена денежных средств произвели подмену денег на билеты банка приколов. Ущерб составил 75 тыс. рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Проводятся оперативные следственные мероприятия, устанавливаются лица причастные к совершению данного преступления. Расследование продолжается.

Сотрудники полиции напоминают, что преступники используют различные схемы обмана доверчивых граждан, одна из которых, под предлогом неких компенсационных выплат, обмен денежных средств. Основная цель мошенников – заставить гражданина передать свои денежные средства добровольно. Будьте внимательны и осторожны. Никогда не переводите, не передавайте денежные средства незнакомым лицам, какие бы предлоги они не называли.

Житель Рыбинска подозревается в краже духов

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что из торгового зала магазина, расположенного ул. Гагарина, похищены 2 флакона духов стоимостью более 4 тыс. рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый в совершении кражи – безработный, ранее судимый житель г. Рыбинска 1997 г.р. Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что совершил кражу с умыслом в дальнейшем продать парфюмерию и выручить деньги.

По данному факту отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Изъять похищенное не представилось возможным.

Житель Рыбинска привлекается к уголовной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения

Сотрудниками отдела дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». В центре города сотрудниками ДПС ГИБДД был остановлен автомобиль «Mitsubishi Galant» под управлением жителя г. Рыбинска 1982 г.р., который находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее мужчина уже был привлечен к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения.

В соответствии со ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» за управление транспортным средством лицом, находящемся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ч. 2, 4 или 6 ст. 264 УК РФ либо настоящей статьей, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.