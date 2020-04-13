Рыбинск. Криминальная хроника с 6 по 12 апреля

13.04.2020, 7:09, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

В Рыбинске установлен подозреваемый в краже денег с банковской карты

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель г. Рыбинска и сообщил о том, что неизвестный нанес побои и похитил сотовый телефон, после чего с банковской карты, с использованием услуги мобильный банк, были списаны денежные средства в сумме 600 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый ранее судимый, неработающий местный житель 1993 г.р. Подозреваемым даны признательные показания. Он пояснил, что в ночное время, в ходе конфликта открыто похитил сотовый телефон и перевел на счет своего приятеля денежные средства в сумме 600 рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж» и ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

В ходе дальнейшей работы сотрудниками полиции установлена причастность подозреваемого в совершению еще одной кражи. С земельного участка в микрорайоне Прибрежный похищена стальная трубы. Сумма ущерба составила 9 тыс. рублей. Подозреваемым даны признательные показания.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Расследование продолжается.

В Рыбинске в отношении мужчины, использовавшего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело

В центре города водитель автомобиля, мужчина 1980 г.р. сотрудникам ДПС ГИБДД при проверке предоставил водительские права с признаками подделки. Изъятый документ направлен на исследование в ЭКЦ УМВД России по Ярославской области. Согласно справке, об исследовании ЭКЦ УМВД, данный документ изготовлен при помощи копировально-множительной техники.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков).

Мужчиной даны признательные показания, он пояснил, что приобрел подложный документ у незнакомого ему мужчины. Расследование продолжается.

В соответствии с ч.3. ст. 327 УК РФ предусмотрено наказание – штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев.

В Рыбинском районе раскрыты кражи

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение, что в Рыбинском районе д. «Пономарицы» неизвестные, взломав замок входной двери, проникли в дом и похитили имущество. Ущерб составил около 10,5 тыс. рублей.

В ходе оперативно – розыскных мероприятий сотрудниками полиции была установлен подозреваемый не работающий, ранее судимый, житель г. Рыбинска 1992 г.р.

В ходе дальнейшей работы сотрудниками полиции установлена причастность подозреваемого в совершении еще двух аналогичных краж. Сумма ущерба составила 9,5 тыс. рублей и 22,5 тыс. рублей. Подозреваемым даны признательные показания.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления предусмотренного ч. 2 и ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.

Кража денежных средств из квартиры

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница Рыбинска и сообщила, что по месту жительства пропали денежные средства в сумме 3350 рублей.

Сотрудниками полиции в ходе проверки установлены обстоятельства совершения преступления – после совместного распития спиртных напитков со знакомым, он воспользовался временным отсутствием заявительницы на кухне, похитил из кошелька, лежащего на холодильнике денежные средства в сумме 3350 рублей.

Установлен подозреваемый в совершении кражи не работающий, ранее судимый житель Пошехонского района 1986 г.р. Подозреваемым даны признательные показания.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.

Кража из квартиры знакомой

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница Рыбинска и сообщила, что по месту жительства пропала банковская карта, с которой затем были сняты деньги в сумме 84600 рублей.

Сотрудниками полиции установлены обстоятельства совершения преступления.

После совместного распития спиртных напитков со знакомым, он воспользовался моментом, когда она вышла из кухни, и похитил находившуюся на холодильнике банковскую карту. Зная пин – код карты мужчина снял денежные средства с похищенной банковской карты в сумме 84600 рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен подозреваемый в совершении кражи не работающий, ранее судимый житель микрорайона Волжский 1987 г.р. Подозреваемым даны признательные показания.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 ст. 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.

Полиция предупреждает – не переводите денежные средства по указаниям неизвестных

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась местная жительница и сообщила о том, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Сообщил, что неизвестные пытаются оформить кредит на ее имя, чтобы предотвратить попытку, необходимо предоставить конфиденциальную информацию карты, что заявительница и сделала. Затем сообщил, что кредит уже оформлен, поэтому необходимо обналичить денежные средства и перевести на указанный счет. Сумма ущерба составила более 350 тыс. рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ведется следствие.

Полиция предупреждает! На данный момент на территории Ярославской области наиболее распространенной схемой телефонного мошенничества является «звонок сотрудника банка». Мошенники под любым предлогом пытаются вынудить гражданина назвать конфиденциальные данные: номер карты или банковского счета, PIN-код, CVV/CVC-код (трехзначное число, расположенное на оборотной стороне банковской карты), коды из SMS-сообщений, либо перевести денежные средства на «безопасный счет».

Для того чтобы не стать жертвой телефонного мошенничества необходимо соблюдать несколько простых правил.

– По возможности не общаться по телефону с незнакомыми людьми.

– При получении негативной информации от незнакомых лиц ее необходимо проверить.

– Не сообщайте никому по телефону конфиденциальную информацию.

– Старайтесь не размещать избыточной информации о себе на страницах социальных сетей, это может помочь мошенникам быть более убедительным в своих аферах. Особенно стоит исключить публикацию номеров мобильных телефонов.

– Банки никогда не рассылают сообщений о блокировке карт, а в телефонном разговоре не выспрашивают конфиденциальные сведения и коды, связанные с картами клиентов, не требуют перевести денежные средства на другой счет!

– Будьте бдительны!

В отношении жителя Рыбинска, подозреваемого в разбое, возбуждено уголовное дело

В одном из магазинов микрорайона Волжский неизвестный мужчина неожиданно стал вести себя агрессивно, разбил бутылку со спиртным, угрожая осколком работникам магазина, похитил ещё одну бутылку и скрылся. По горячим следам подозреваемый был задержан.

В отношении не работающего, ранее судимого местного жителя 1983 г.р. следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что пришел в этот магазин, т.к. раньше знакомая девушка там работала, но в коллективе отношения у нее не сложились. Таким образом, хотел доставить работникам магазина неприятности.

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В соответствии с ч. 2 ст. 162 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В Рыбинске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило заявление женщины 1947 г.р., которая пояснила, что перевела неизвестным лицам денежные средства. Ей по телефону позвонил мужчина, который сообщил о якобы положенных ей компенсационных выплатах за приобретенный ранее крем для лица. Впоследствии пенсионерке неоднократно поступали звонки от неизвестных лиц, которые представлялись сотрудниками некой комиссии и под предлогом оплаты страховки, налога, оформления сертификата убедили перевести на указанный счет денежные средства.

Выполнив указания неизвестных, она лично осуществила несколько денежных переводов на общую сумму около 450 тыс. рублей.

Ранее сотрудниками полиции с заявительницей проводилась профилактическая беседа, она была предупреждена о различных способах мошенничеств в отношении граждан.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

В настоящее время проводятся оперативные, следственные мероприятия, устанавливаются лица причастные к совершению данного преступления. Расследование продолжается.

Уважаемые пенсионеры!

Преступники используют различные схемы обмана доверчивых граждан, одна из которых, под предлогом неких компенсационных выплат, в т.ч. за якобы некачественные БАДы, медицинские препараты или лечение и пр. – это стандартные уловки мошенников для хищения денежных средств.

Основная цель мошенников – заставить гражданина передать, перевести им свои денежные средства.

Призываем граждан быть бдительными – никогда не переводите, не передавайте денежные средства незнакомым лица, какие бы предлоги они не называли.