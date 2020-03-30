Рыбинск. Криминальная хроника с 23 по 29 марта 2020 года

30.03.2020, 11:02, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

В Рыбинске возбуждено уголовное дело факту умышленного повреждения чужого имущества

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества).

Ранее в Рыбинске дежурную часть полиции обратился местный житель и сообщил о том, что была повреждена его автомашина «КИА Соло», припаркованная во дворе дома на улице Куйбышева. Сумма ущерба составила около 11,5 тысяч рублей. Установлен ранее судимый житель г. Рыбинска 1980 г.р., которым даны признательные показания. Мужчина пояснил сотрудникам полиции, что находился в состоянии алкогольного опьянения, повредил лобовое стекло автомашины соседа, т.к. испытывает к нему личные неприязненные отношения.

В соответствии с ч. 1 ст. 167 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до трех месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет.

В отношении жителя Рыбинска, совершившего угон, возбуждено уголовное дело

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что в районе ул. 9 мая произошло ДТП с участием автомашины «Фольксваген», которая с места происшествия скрылась. Сотрудниками ДПС ГИБДД данная автомашина была задержана. Установлено, что управлял транспортным средством молодой человек житель г. Рыбинска 1991 г.р. находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе проверки установлено, что подозреваемый находился в гостях у своего знакомого, который после совместного распития спиртного заснул. Молодой человек взял ключи от чужого автомобиля и совершил угон, не справился с управлением, совершил ДТП.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ, за оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся. Автомобиль изъят, помещен на специализированную стоянку.

Полиция предупреждает граждан – не стоит распивать спиртные напитки с малознакомыми людьми, это может быть небезопасно. Помните, что злоупотребление спиртным может легко превратить вас как в жертву преступления, так и толкнуть на его совершение.

При совершении любого преступления (правонарушения) при первой же возможности гражданам необходимо сообщить в полицию. При этом следует помнить, что чем раньше пострадавший или свидетель обратится в полицию, тем больше шансов найти и задержать преступника, вернуть похищенные вещи.

Полицейскими установлена подозреваемая в совершении кражи сотового телефона

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась 52-летняя местная жительница и сообщила о том, что неизвестные с прилавка магазина, расположенного в Заволжском микрорайоне, похитили оставленный без присмотра сотовый телефон, стоимостью около 11 тысяч рублей. Принятыми мерами розыска установлена подозреваемая – местная жительница 1984 г.р.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), ведется следствие. Похищенный телефон возвращен заявительнице.

Сотрудниками полиции и раскрыт грабеж

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился местный житель и сообщил о том, что в ночное время в районе ул. 9 мая неизвестные нанесли ему побои и похитили у него кольцо и цепочку, причинив ущерб на сумму около 11 тыс. рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлены подозреваемые в совершении преступления – жители Рыбинского района 1988 г.р. и 1997 г.р., которыми даны признательные показания. Похищенное частично изъято. Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст.161 УК РФ (грабеж). Расследование продолжается.

В соответствии с ч. 2 ст. 161 УК РФ предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

В Рыбинске полицейскими задержан подозреваемый в совершении кражи и грабежа

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился 22-летний местный житель и сообщил о том, что вечером, в микрорайоне Мариевка на него напал неизвестный мужчина, который нанес ему несколько ударов палкой и открыто похитил выпавшую из рук барсетку. Со слов заявителя в барсетке находились деньги, зарядное устройство к телефону и кредитная банковская карта, принадлежащая организации, в которой он работает.

Впоследствии, с похищенной банковской карты, были сняты денежные в сумме 160 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в совершении этих преступлений – мужчину 1983 г.р., жителя Рыбинского района, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, которым даны признательные показания.

Полицейскими установлено, что подозреваемый, обнаружив в похищенной барсетке кредитную банковскую карту и пин-код от нее, снял деньги в сумме 160 тысяч рублей. Банковскую карту, зарядное устройство и барсетку он выбросил, а деньгами распорядился по своему усмотрению.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений предусмотренных ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж» и ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.

Сотрудники полиции установили подозреваемого в краже запчастей из гаража на ул. 9 мая

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился горожанин и сообщил о том, что неизвестные лица из гаража расположенного в ГСК на ул. 9 мая похитили принадлежащее ему имущество, причинив ущерб на сумму более 7 тысяч рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен подозреваемый в совершении кражи – ранее судимый житель г. Рыбинска 1998 г.р. Молодой человек, дав признательные показания, пояснил, что взломав замок, проник в гараж и похитил запасные части от мотоцикла, которыми распорядился по своему усмотрению.

По данному факту Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ ( кража). Расследование продолжается.

Жительница Рыбинска управляла иномаркой в состоянии алкогольного опьянения

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» в отношении жительницы г. Рыбинска 1994 г.р. 24 марта 2020 г. поздним вечером в микрорайоне Переборы девушка управляла автомашиной «Митцубиси Лансер» в состоянии алкогольного опьянения и была остановлена сотрудниками ДПС ГИБДД. Ранее она уже была привлечена к административной ответственности за совершение правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 12.8. КоАП РФ и лишена права управления транспортными средствами. Дознание продолжается.

Полиция обращается ко всем участникам дорожного движения: не оставайтесь равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщайте в полицию о водителях, которые ведут себя неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Полицейские готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных водителях.