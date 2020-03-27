В выходные – тепло, а на неделе (карантине?) – холодно

27.03.2020, 7:15, Погода

Теги: Выходные, Погода

Неделя в центрально-европейском регионе России закончится теплой и солнечной погодой, которую обеспечит антициклон, но с приходом понедельника станет облачно и прохладно.

Обширный антициклон, занявший среднюю полосу и юг ЕТР, оберегает землю от облаков и осадков, а температура воздуха на фоне солнечного неба постепенно повышается и снова опережает график на 5-6 градусов.

В субботу, 28 марта, в Москве и Ярославле днем будет до +16 градусов, но уже в воскресенье, 29 марта, очередной циклон снизит температуру до +10.

В Санкт-Петербурге его влияние скажется раньше – уже в субботу не выше 12 градусов тепла.

А уже в ночь на понедельник циклон проявит себя во всей красе и центре Россиии: будет ветрено, пройдут осадки в виде дождя, местами переходящего в мокрый снег, дневная температура опустится вплотную к нулевой отметке, ночью до -5 и местами образуется гололедица.

Холодными будут и последующие вынужденно выходные (если их не объявят карантинными) дни.

Атмосферное давление в выходные 763-748 мм ртутного столба. Ветер южный с переходом на северный, до 4 метров в секунду.

В Рыбинске самым теплым 29 марта было в 2007 году: +12,8 градуса. А в это день 1958 года было очень холодно: -21,9 градусов.