Рыбинск. Криминальная хроника с 16 по 22 марта

23.03.2020, 10:32, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый в грабеже

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель микрорайона Веретье и сообщил о том, что малознакомый, находясь в гостях после распития спиртных напитков, в ходе возникшей ссоры, угрожая применением насилия, выхватил из руки сотовый телефон и скрылся. Ущерб составил 20000 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый неработающий, ранее судимый житель микрорайона Северный 1987 г.р. Подозреваемым даны признательные показания.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

В соответствии с ч. 2 ст.161 УК РФ предусмотрено максимальное наказание лишение свободы на срок до семи лет. Расследование продолжается.

В Рыбинске полицейскими раскрыта кража из гаража

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель Рыбинского района и сообщил о том, что неизвестные лица проникли в его гараж и похитили 4 автомобильных колеса в сборе, магнитолу, два топливных насоса и мотор. Ущерб от кражи составил 20000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в совершении кражи – местный житель 2001 г.р., которым даны признательные показания. Он пояснил, что проломив крышу, проник в гараж и похитил имущество.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Похищенное частично изъято. Расследование продолжается, сотрудники полиции устанавливают причастность данного лица к аналогичным фактам краж из гаражей.

В Рыбинске полицейскими раскрыта кража контейнеров для сбора мусора

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что в микрорайоне Веретье с контейнерной площадки пропали 5 металлических контейнеров для сбора мусора. Сумма ущерба составила более 16 тыс. рублей.

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый, местный житель мужчина 1988 г.р., которым даны признательные показания. Установлено, что похищенное он сдал в пункт приема металлолома.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.

В соответствии с ч. 1 ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В Рыбинске установлен подозреваемый в краже денег с банковской карты

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница Рыбинского района и сообщила о том, что обнаружила пропажу денежных средств со счета в сумме 48 тыс. рублей.

В ходе проведенной проверки сотрудниками полиции установлен подозреваемый неработающий местный житель 1984 г.р., который воспользовавшись сотовым телефоном своей знакомой, переданным ему для сохранности, осуществил перевод денег через личный кабинет приложения, установленного на мобильном устройстве. Злоумышленник похитил у заявительницы в сумме 48 тыс. рублей.

Подозреваемым даны признательные показания.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.

В соответствии с ч. 3 ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

В Рыбинске полицейскими выявлен факт хранения наркотиков

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

Ранее в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками отдела наркоконтроля у жительницы г. Рыбинска 1991 г.р. обнаружен и изъят полимерный пакет с веществом внутри. В ходе исследования установлено, что изъятое вещество – наркотическое средство «соль», весом 0,816 гр. Подозреваемой даны признательные показания.

Расследование продолжается.

УМВД России по Ярославской области напоминает, что любой гражданин, располагающий какой-либо информацией о возможных фактах незаконного потребления и оборота наркотиков, может на условиях анонимности сообщить данные сведения в полицию. Звоните по телефону 02, а также по телефону доверия УМВД России по Ярославской области (4852) 73-10-50.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве при продаже квартиры

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница г. Рыбинска 1959 г.р. и сообщила о том, что неизвестные путем обмана завладели принадлежащими ей денежными средствами.

Ранее заявительница на одном из Интернет сайтов разместила объявление о продаже квартиры. По указанному в объявлении телефону ей позвонила неизвестная, которая «очень хотела приобрести квартиру», и под предлогом внесения аванса, убедила предоставить конфиденциальные данные банковской карты.

Таким образом «покупательница» получила доступ к мобильному банку потерпевшей и осуществила перевод денежных средств заявительницы с одного ее счета на другой. При этом сообщила, что якобы по ошибке отправляя аванс, случайно перечислила свои денежные средства в сумме 400 тыс. рублей, и попросила вернуть.

Заявительница не стала ничего выяснять, следуя указаниям звонившей, перевела на указанные ей разные счета около 500 тыс. рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Расследование продолжается.

Полиция предупреждает, что пострадать от действий мошенников можно как приобретая товар, так и выступая в качестве продавца.

Полицейскими установлен подозреваемый в совершении кражи кабельной продукции

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что неизвестный, находясь в подвале дома расположенного на ул. Суркова похитил кабель, принадлежащий одному из городских интернет провайдеров. Ущерб от кражи составил более 4,5 тыс. рублей. Сотрудниками полиции установлен подозреваемый в совершении кражи, не работающий ранее судимый местный житель 1971 г.р., у которого изъяли похищенное.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское по факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 ст. 158 УК РФ (кража), ч.3 ст. 30 УК РФ. Расследование продолжается.

Уважаемые жители г. Рыбинска и Рыбинского муниципального района!

25 марта 2020 года в период с 16-00 до 17-00 часов состоится «прямая линия» с начальником МУ МВД России «Рыбинское» Вадимом Анатольевичем Ивановым.

По телефону 24-26-01 Вы сможете задать свои вопросы, которые не удается решить в различных подразделениях МУ МВД России «Рыбинское», а также высказать свои замечания и пожелания о работе полиции и о состоянии правопорядка на территории г. Рыбинска и Рыбинского муниципального района.