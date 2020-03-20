В выходные похолодает

20.03.2020, 7:37, Погода

Теги: Выходные, Погода

Конец недели погодой не порадует – в центрально-европейскую часть России пришел североатлантический циклон.

В выходные его центр будет находиться над югом Скандинавского полуострова, а ЦФО окажется на его восточной периферии с холодными ветрами, вслед за которыми будет распространяться холодная воздушная масса.

Из-за вторжения холода фон атмосферного давления повысится, в результате облака рассеются, и в начале следующей недели показания термометров вновь станут повышаться – к середине до +10 градусов

21-22 марта в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле в дневные часы на выше +1 градуса, ночью местами до 7 градусов мороза.

По предварительным прогнозам метеорологов, наступающее арктическое вторжение окажется финальным в марте этого года.

Атмосферное давление в выходные 761-768 мм ртутного столба. Ветер северных направлений, до 4 метров в секунду.

В Рыбинске самым теплым 21 марта было в 207 году: +14,6 градуса. А в это день 1963 года было очень холодно: -28,3 градуса.