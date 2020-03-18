Изменения в бюджет и выборочная ответственность

18.03.2020, 18:36, Главное

Теги: Администрация, Бюджет, Выборы, Муниципальный совет

Профильные комиссии муниципального совета утвердили очередные изменения в бюджет в Рыбинска и меры (выборочной) ответственности к выборным должностным лицам.

Главная причина изменений в бюджет вызвана предоставлением очередного кредита из бюджета Ярославской области и предоставлении отсрочки по оплате ранее выданных.

Олег Леонтьев поинтересовался, что за дополнительные расходы (7 млн рублей) появились у Управления культуры. Оказалось, это расходы на оплату коммунальных услуг и налогов, которые, почему-то, изначально в бюджете 2020 года заложены не были.

Кроме того, депутат спросил о судьбе 25 млн рублей, выделенных месяц назад на выкуп ДК «Полиграф» у частного собственника.

– На сегодняшний день в доход 25 миллионов еще не поступили, следовательно расходы не произведены, – ответила Надежда Петухова, директор департамента финансов администрации Рыбинска.

Владимир Пахарев спросил, зачем нам нужны «уполномоченные» (4 человека), а также попросил предоставить официальные данные по их зарплатам и должностным обязанностям. По его мнению, они просто дублируют других чиновников из профильных департаментов и приняты, вероятно, по принципу: хороший человек, надо трудоустроить.

Александр Соколов обратил внимание, что из бюджета снимаются плановые деньги на ремонт учреждений образования, культуры и спорта и тут же возвращаются на эти же цели, но под другим названием – «инициативное бюджетирование» (благодаря этому чиновники смогут отчитаться за успешно проведенную работу с населением – за собрания граждан).

Замечания были и к Порядку применения к депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления Рыбинска мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Основное из них касалось того, что если депутат что-то нарушит, например не укажет в декларации московскую квартиру , то его за это могут не только лишить должности, но и отчислить из числа депутатов. А вот на главу города, тоже выборное лицо, это почему-то не распространяется.

По словам Александра Дьячкова, начальника юридического отдела муниципального совета, к главе, как выборному должностному лицу, можно применить только одну меру – предупреждение, а вот отстранить от должности нельзя – он же выбран на весь срок полномочий.

Впрочем, депутаты с этим не согласились, напомнив, что предыдущие главы (Евгений Сдвижков и Юрий Ласточкин), были отстранены от своих должностей, а вот статуса избранного главы лишились гораздо позже – первый написал заявление, а второй – после вступления в силу решения суда.

Тем не менее, депутаты Порядок рекомендовали принять, несмотря на такую «дискриминацию» по отношению к депутатам.