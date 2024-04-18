В Рыбинск купят дебаркадер

В Рыбинске на Волге установят дебаркадер. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил глава города Дмитрий Рудаков. Отмечается, что объект будет приобретен по федеральной программе.

– Установим в Рыбинске дебаркадер. Нашли выпущенный в той же серии, что сгорел в 2011 году, – написал глава города. – Приобретаем его с ремонтом по федеральной программе. Это будет стационарное сооружение в той же цветовой гамме, к которой привыкли рыбинцы. Разместим в нем объекты туристической инфраструктуры – продажу сувениров, кафе, зону отдыха. Рассчитываем завершить проект в течение 2024-2025 годов.

С 2022 года в Саратове выставлен на продажу аналогичный причальный дебаркадер 1952 года постройки. Заявленная продажная стоимость – 80 млн рублей.

Длина объекта составляет 65,4 метра, ширина – 14,4 метра, осадка – 1,4 метра, вместимость – 500 человек, общий метраж – 1 983 квадратных метра. У дебаркадера две деревянные палубы: первая состоит из двух помещений по 244 квадратных метра, вторая – на одно помещение в 553 квадратных метра, также есть трюм площадью 942 квадратных метра.

Продавец утверждает, что:

– Дебаркадер соответствует техническим требованиям Речного регистра. Проходит ежегодное освидетельствование, с получением подтверждающей документации.

– Имеет полный пакет разрешительных документов.

– Внешне восстанавливался согласно заводским чертежам и старинным фотографиям.

– Палубы утеплены пенополиуретаном с соответствующим сертификатом. Новые стеклопакеты, металлическое ограждение, металлическая крыша – установлены по согласованию с Речным регистром.