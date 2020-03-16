Заказ популярных препаратов для похудения довел до уголовной статьи

16.03.2020, 16:39, Новости

Теги: Происшествия, Таможня

Ярославские таможенники возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ за попытку незаконного перемещения на территорию России сильнодействующего вещества.

Запрещенные к ввозу препараты были выявлены в международном почтовом отправлении (МПО), которое следовало в Россию из Казахстана в адрес жительницы Костромской области.

«В изъятой посылке было обнаружено 15 упаковок препарата для похудения, содержащих по 32 желатиновые капсулы бордового цвета в каждой. Проведенная экспертиза установила, что капсулы содержат в своем составе сибутрамин, который согласно Списку сильнодействующих и ядовитых веществ, утвержденным постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2007 года №964, запрещен к ввозу и обороту на территории Российской Федерации. Общая масса сильнодействующего вещества составила 115,2 грамма», – сообщил начальник оперативно-розыскного отдела Ярославской таможни Лев Сафонов.

За контрабанду сильнодействующих веществ через государственную границу РФ санкция части 1 статьи 226.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Ярославская таможня напоминает, что информация о товарах, запрещенных к пересылке в МПО, размещена на сайте ФТС России (customs.ru) в разделе открытая служба – физическим лицам – правила перемещения товаров и далее подраздел – лекарственные средства.

Кроме этого, таможенники отмечаютчто средства для похудения, реализуемые на торговых интернет-площадках и заявленные как фитопрепараты, содержащие в своем составе «исключительно лекарственные растения», не содержат в своем составе таковых. Информация о растительном происхождении препарата является недостоверной. Чаще всего в состав данных препаратов входят, как правило, запрещенные, либо ограниченные к обороту вещества, включенные в списки психотропных, либо сильнодействующих веществ, ответственность за оборот которых предусмотрена статьями 226.1, 228, 228.1, 229.1 и 234 УК РФ. Кроме того, вещества, содержащиеся в таких препаратах, многократно превышают терапевтические дозы аптечных препаратов в 50 и более раз, что влечет за собой непоправимый вред здоровью.