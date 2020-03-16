Рыбинск. Криминальная хроника с 10 по 15 марта

16.03.2020, 9:56, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый в грабеже

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель микрорайона Восточный и сообщил о том, что знакомый, находясь в гостях в ходе возникшей ссоры, нанес телесные повреждения и похитил денежные средства. Ущерб составил 13500 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый неработающий, ранее судимый житель г.Рыбинска 1979 г.р. , который нанес знакомому побои и заставил перевести денежные средства с карты заявителя на свою.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

В соответствии с ч. 2 ст.161 УК РФ предусмотрено максимальное наказание лишение свободы на срок до семи лет.

Расследование продолжается.

Кража денег с банковской карты

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась горожанка и сообщила о том, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Под предлогом отмены несанкционированной операции, которая якобы совершена с ее карты, мужчина узнал все реквизиты банковской карты и пароль. После чего произошло списание денежных средств в сумме более 54 тыс. рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 ст. 158 УК РФ (кража). Ведется следствие.

Сотрудники полиции напоминают:

– Из банка всегда звонят с официальных номеров, указанных на сайте. Необязательно помнить номер, но он должен хотя бы быть местным или федеральным (8−800)

– Смс из банка приходят в одну и ту же переписку, а не новым сообщением

– Сотрудник банка видит на экране всё, что банк о вас знает. Если собеседник не готов ответить на простой вопрос, например, назвать остаток по карте, с уверенностью можно сказать, что это мошенник.

– Сотрудники банка никогда не спросят номер карты – они и так его знают. А смс-код для подтверждения операции – это все равно, что пароль. Не зря же во всех смсках от банка огромными буквами пишут: “Не сообщайте этот код никому, даже сотруднику банка!” Так вот, его действительно не следует никому сообщать – предупреждения не просто так пишут.

– Чтобы напугать жертву и заставить скорее совершить нужное действие, мошенники придумывают пугающие сценарии. Говорят, что банк заблокировал счет, начислил штраф за кредит или что проведена подозрительная операция.

– В такой ситуации спешить не стоит, две минуты ничего не решат. Сотрудник банка никогда не будет настаивать или спешить. Он же на работе.

– У банка есть бдительные редакторы, а вот мошенники пишут с ошибками. Не дай неграмотному преступнику себя обмануть.

Если вы будете соблюдать эти простые меры, то максимально обезопасите свои деньги, и карточным мошенникам будет сложнее получить доступ к ним!!!

Полицейскими установлен подозреваемый в совершении кражи кабельной продукции

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что неизвестный, находясь в подвале дома расположенного на пр. Революции похитил кабель, принадлежащий одному из городских интернет провайдеров. Ущерб от кражи составил более 16 тыс. рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый в совершении кражи, не работающий ранее судимый местный житель 1985 г.р.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское по факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 ст. 158 УК РФ (кража).

Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что похищенный кабель сдал в пункт приема лома металла. В настоящее время устанавливается его причастность к свершению других аналогичных преступлений.

Житель Рыбинского района привлекается к уголовной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудниками отдела дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

В ночное время в п. Октябрьский Рыбинского района сотрудниками ИДПС ГИБДД был остановлен автомобиль «ВАЗ – 2114» под управлением местного жителя 1995 г.р., который ранее был лишен права управления транспортным средством.

По внешним признакам водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

В соответствии со ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» за управление транспортным средством лицом, находящемся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ч. 2, 4 или 6 ст. 264 УК РФ либо настоящей статьей, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Установлена подозреваемая в совершении мошенничества в Рыбинске

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница г. Рыбинска и сообщила о том, что стала жертвой мошенничества.

Заявительница воспользовалась предложением знакомой о помощи при заказе строительных материалов в сети Интернет на выгодных условиях. Она пообещала, что товар привезут в назначенный срок, получив денежные средства для оплаты. Товар заявительница не получила, денежные средства не возвращены, на связь знакомая выходить перестала. Ущерб составил сумму более 270 тыс. рублей.

Сотрудниками полиции установлена подозреваемая жительница г. Рыбинска 1972 г.р., которая пыталась скрыться в г. Ярославле. Подозреваемой даны признательные показания, она пояснила, что строительные материалы не заказывала, денежными средствами распорядилась по своему усмотрению.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Раскрыта кража ювелирных украшений из квартиры

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась местная жительница и сообщила о том, что при неизвестных обстоятельствах из квартиры пропали ювелирные украшения – две пары сережек, кольцо и денежные средства в сумме 5 тыс. рублей. Ущерб от кражи заявительница оценила на сумму более 19 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен подозреваемый в совершении преступления 27-летний житель г .Рыбинска, которым даны признательные показания. Он пояснил, что был близко знаком с заявительницей и знал, где находятся денежные средства и ценные вещи. Когда она ушла на работу, воспользовался ее отсутствием, похитил ценности. На вырученные денежные средства от продажи похищенного, приобрел себе новый телефон.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.