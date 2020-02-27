Гимназия уйдет с молотка во II квартале, виновные чиновники установлены

27.02.2020, 15:47, Главное

Теги: Администрация, Бюджет, Добряков, Муниципальный совет, Общество, Суд

Здание бывшей «Мариинской гимназии» рассчитывают выставить на открытые торги во втором квартале текущего года.

Сегодня, в ходе обсуждения депутатами рыбинского муниципального совета исполнения плана приватизации, Александр Соколов спросил:

— Проводилась ли оценка этого объекта (бывшая школа №3, известная как «Мариинская гимназия») и когда состоятся торги?

— Данный объект будет реализовываться с земельным участком. На сегодняшний день мы заключили муниципальный контракт на проведение оценки имущества, но отчет еще не предоставлен, — сказала Ирина Серова, начальник отдела приватизации администрации города.

Что касается непосредственно продажи, то

на торги гимназию (по ее словам) выставят во втором квартале. И они будут открытые, то есть покупателем станет тот, кто предложит более высокую цену.

Напомним, 12 февраля глава Рыбинска Денис Добряков заявил, что здание гимназии будет продано через «месяц-полтора» , то есть, в первом квартале.

При этом, глава сказал, что покупателем станет нынешний владелец ДК «Полиграф», который администрация намерена у него выкупить после продажи гимназии (при этом деньги на это из бюджета уже выделены).

Кроме того, сегодня депутаты обсудили вопрос расселения аварийного жилья.

Как оказалось, в 2020-2021 годах денег на это нет. Расселять будут только относительно новые дома на улице Щепкина , которые ранее были признаны по решению суда (администрация Рыбинска отказывалась признавать их аварийными) аварийными и средства на расселение пришлось выделять из областного бюджета.

Что касается виновных, в том что дома «из пенопласта» приняли в эксплуатацию, то они установлены и уголовное дело расследуется.