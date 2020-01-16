Жителей домов на улице Щепкина начали расселять

Жители 25 квартир из двух домов на улице Щепкина, которые были признаны по решению суда аварийными, в этом году смогут сменить место жительства. 16 квартир приобретены за счет областных средств по программе расселения, еще 10 – предоставлены из муниципального фонда.

Процесс расселения начался, сообщили в пресс-службе администрации Рыбинска. Программа рассчитана на три года, включая 2021 год. В 2019 году для расселения нанимателей муниципального жилья в двух домах на улице Щепкина № 29А и 29Б закуплены 16 квартир на вторичном рынке жилья.

Напомним, дома были простроены в 2012 году по федеральной программе расселения ветхого и аварийного жилья. Застройщиком выступила компания — ООО «Трест Стройтехника-7», непосредственный исполнитель — ЗАО «Стройинжиниринг». Общая сумма затрат составила около 120 миллионов рублей. Финансирование осуществлялось из нескольких источников: бюджет города Рыбинска, бюджет Ярославской области, Фонд содействия реформированию ЖКХ. Гарантийный срок обслуживания закончился в 2017 году. Но к 2018 году состояние зданий стало таким, что специалисты не исключали нового расселения, а жители с иронией говорили, что переехали из ветхого жилья в аварийное.

При этом, еще в 2013 году прокуратура установила: исполняющий обязанности директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Рыбинска в нарушение требований градостроительного кодекса трижды выдавал застройщику разрешения на ввод в эксплуатацию одних и тех же жилых домов, несмотря на то, что на момент их выдачи строительные работы не были закончены.

Однако администрация Рыбинска заставляла переезжать в «пенопластовые» дома на улице Щепкина через суд:

Доводы апелляционной жалобы о непригодности предоставляемого жилого помещения для проживания ввиду того, что жилой дом по ул. Щепкина г. Рыбинска построен по новой технологии и на болотистом месте, в местах общего пользования (коридоры, лестничные клетки) имеются нитевидные трещины, установлены маяки, не могут являться основанием для отмены решения суда… Отражение в акте межведомственной комиссии на наличие волосяных трещин в квартирах … жилого дома, а также доводы жалобы о том, что в местах общего пользования (коридоры и лестничные клетки) имеются нитевидные трещины, выводы акта межведомственной комиссии о пригодности жилого дома для проживания не опровергают. Ссылка в жалобе на то, что в подвале дома имеется вода, несостоятельна…

Отметим, руководителем департамента тогда была Любовь Тихонова (c 9 июня 2010 года). Денис Добряков был заместителем главы по городскому хозяйству (с 21 августа 2012 года).

Но весной 2018 года глава Рыбинска Денис Добряков все же встретился с жителями домов №№ 29А и 29Б на улице Щепкина. Он осмотрел квартиры и подъезды, спустился в подвал, оценил внешнее состояние здания, пообщался с жильцами.

Тогда жильцы рассказывали — им страшно оставлять детей в квартирах одних. Уже были случаи, когда вываливались оконные рамы или заклинивало двери. Из-за проблем с внутренними коммуникациями в подвале всегда стоит вода, и до декабря жителей атакуют комары. При этом фасад здания обваливается кусками, обнажая «инновационный» пенопласт, который был использован при строительстве.

Дома, построенные для переселенцев из ветхого фонда, должны быть признаны аварийными и подлежать расселению, после этого сообщили в пресс-службе администрации Рыбинска.

Однако к лету 2018 года позиция администрации поменялась. Было проведено комплексное обследование домов и специалисты установили, что здания ограниченно работоспособны, но требуют капитального ремонта. Обследование проводило некое ООО «Агентство строительной экспертизы» по заказу администрации города. После чего, жильцам чиновники посоветовали «не принимать поспешных решений».

Жильцы спешить не стали, а обратились в прокуратуру. Прокурор согласился с требованиями и обратился в городской суд.

В суде истцы заявили, что заключение межведомственной комиссии и постановление администрации были приняты незаконно, так как все это принималось без участия заявителей, представителей Роспотребнадзора и экспертов. Кроме того, на заседании комиссии вопрос о целесообразности капитального ремонта домов даже не выносился.

В итоге, суд поддержал позицию прокуратуры и признал вынесенные администрацией Рыбинска решения незаконными. Кроме того, суд обязал провести оценку жилых домов на соответствие требованиям к жилым помещениям, в части признания их аварийными и подлежащими расселению.

— Все квартиры в хорошем состоянии – «заезжай и живи», с хорошим ремонтом. При покупке старались выбирать центральные районы, учитывали пожелания жильцов. Квартиры находятся в микрорайонах Скоморохова гора, Центр, Мариевка, Полиграф, Прибрежный, Веретье, есть Копаево, — сегодня рассказала Анна Костина, директор МКУ «Жилкомцентр».

Еще десять квартир по итогам 2019 года предоставили и нанимателям и собственникам, которые состоят на очереди. Это квартиры из муниципального фонда, в них проведен ремонт, заменены сантехника и окна. Все жильцы получили такое же или чуть большее количество квадратных метров, которые имели в домах на улице Щепкина.

В настоящее время часть жильцов уже заключила договоры социального найма, они въехали в квартиры, часть — на пути оформления документов. Собственники получили жилье в собственность.

Всего из двух домов на улице Щепкина предстоит расселить 101 квартиру. В настоящее время на четверть этот план выполнен.

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