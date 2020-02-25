На Верхней Волге началось весеннее половодье

25.02.2020, 16:44, Новости

Теги: Водохранилище, Волга, Каскад Верхневолжских ГЭС

В районе гидроузлов Каскада Верхневолжских ГЭС началось половодье.

По сообщению Ярославского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в течение недели наблюдался рост уровней воды и объемов притока в Угличское и Рыбинское водохранилища. Раннее половодье обусловлено установившейся на Верхней Волге теплой погодой.

В этом году специалисты отмечают высокую водность: в начале февраля приток воды в Угличское водохранилище в два раза превышал среднемноголетние значения, в Рыбинское — в пять раз. Это самые высокие значения для зимнего периода за всю историю эксплуатации станций.

Запасы воды в снежном покрове верхневолжских водохранилищ в этом году ниже прошлогодних: в Рыбинском 26% от средних значений, в Угличском – 18%. Это следствие аномально теплого осенне-зимнего периода. Среднесуточные температуры воздуха в декабре и январе превышали климатическую норму. А осадки были в основном в виде дождя и мокрого снега. Увлажненность почвы с осени сегодня выше обычного, а глубина промерзания минимальна. Каким будет половодье 2020 и сколько оно продлится, зависит от динамики снегонакопления в марте (он прогнозируется холодным и снежным) и интенсивности снеготаяния.

Для организации безаварийной работы Угличской и Рыбинской ГЭС в период весеннего половодья на Каскаде Верхневолжских ГЭС приступила к работе паводковая комиссия. Оборудование и гидротехнические сооружения Угличской и Рыбинской ГЭС готовы к «высокой воде». Для обмена оперативной информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в период пропуска половодья Каскад Верхневолжских ГЭС заключил соглашения с администрациями г. Рыбинска, Угличского муниципального района и городского поселения Углич.

25 февраля отметка нижнего бьефа Рыбинского гидроузла равна 86,78 м; приток воды в водохранилище за прошедшие сутки составил 1850 мз/с. Уровень водохранилища – 101,37м (НПУ 101,81м). В соответствии с указаниям Росводресурсов прошедшие сутки Рыбинская ГЭС отработала со средними сбросными расходами 1804 мз/с.

Наталья Малышева,

специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС»