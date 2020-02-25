Рыбинск. Криминальная хроника с 17 по 24 февраля

25.02.2020, 9:09, Главное

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

Кража мусорных контейнеров

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что в микрорайоне Заволжье с контейнерной площадки на придомовой территории пропал мусорный контейнер. Ущерб составил более 3 тыс. рублей. Сотрудниками полиции установлены подозреваемые, местные жители мужчина 1966 г.р. и женщина 1982 г.р., которыми даны признательные показания. Подозреваемые пояснили, что похитили контейнер и сдали в пункт приема металлолома. Впоследствии сотрудниками полиции установлена причастность данных лиц еще к одной аналогичной краже, совершенной следующей ночью, в которой участвовала сестра подозреваемой, безработная, ранее судимая женщина 1985 г.р. Ущерб составил также более 3 тыс. рублей. Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (кража). Изъять похищенное не представилось возможным. Подозреваемой женщине 1985 г.р. судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Воспользовалась чужой банковской картой

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель микрорайона Прибрежный и сообщил о том, что у него знакомая похитила 5000 рублей. Сотрудниками полиции в результате проведенной проверки установлено, что подозреваемая — местная жительница 1971 г.р. воспользовалась переданной ей банковской картой знакомым для совершения покупки спиртного, однако помимо этого обналичила еще 5000 рублей на собственные нужды. Подозреваемой даны признательные показания. Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 ст. 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.

В Рыбинске полицейскими раскрыта кража из гаражей

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель Зачеремушного микрорайона и сообщил о том, что неизвестные лица проникли в его гараж и похитили бензокосу, бампер и металличекий бак. Ущерб от кражи составил 5400 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в совершении кражи — местный житель 1995 г.р., которым даны признательные показания. Он пояснил, что проломив крышу, проник в гараж и похитил имущество. В ходе дальнейшей работы полицейскими установлена его причастность к совершению еще одного аналогичного преступления. Ущерб составил 2600 рублей. Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Похищенное изъято. Расследование продолжается, сотрудники полиции устанавливают причастность данного лица к аналогичным фактам краж из гаражей.

С банковской карты пропала крупная сумма денег

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась горожанка и сообщила о том, что неизвестные лица обманным путем похитили у нее крупную сумму денег. В результате проведенной проверки установлено, что заявителю по телефону позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником банка и под предлогом предотвращения несанкционированного снятия денежных средств, убедила сообщить реквизиты банковской карты и смс-код, после чего с карты заявителя были сняты денежные средства в размере около 52,5 тыс. рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 ст. 158 УК РФ (кража). Ведется следствие.

Полиция призывает граждан быть осторожными!

Запомните! Работники банков никогда не сообщают по телефону о блокировке банковских карт, в телефонном разговоре не выспрашивают конфиденциальные сведения и коды, связанные с картами клиентов. Банки не рассылают таких сообщений.

Помните, что злоумышленники могут подобрать похожие номера службы поддержки Вашего банка, либо с помощью специальной программы подменить номер телефона, с которого они звонят.

Не производите никаких действий с банковской картой по указанию третьих лиц.

Ни в коем случае нельзя открывать ссылки, полученные от посторонних лиц в виде СМС, ММС, электронных писем, сообщений от неизвестных пользователей социальных сетей. Эти ссылки вероятнее всего приведут вас на зараженные ресурсы сети Интернет.

Никому не сообщайте PIN-код и CVV2-код карты (цифры с обратной стороны карты), а также срок её действия и персональные данные владельца. Никогда не храните PIN-код рядом с банковской картой.

Мошенники обманули жителя Рыбинска и похитили у него 300 тысяч рублей

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился горожанин и сообщил о том, что неизвестная обманным путем похитила у него крупную сумму денег. В результате проведенной проверки установлено, что заявителю по телефону позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудником банка и под предлогом предотвращения несанкционированного снятия денежных средств, убедила обналичить все имеющиеся на карте деньги, что заявитель и сделал. Затем по указанию звонившей «сотрудницы банка» заявитель внес всю сумму по частям через шесть разных терминалов города на указанные ею номера сотовых телефонов. Ущерб составил 300 тыс. рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ведется следствие.

Житель Рыбинска подозревается в краже инструмента из дома

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился местный житель и сообщил о том, что неизвестные лица, через окно, проникли в его строящийся дом, расположенный в микрорайоне Прибрежный, откуда похитили инструменты. Ущерб от кражи заявитель оценил на сумму около 43 тыс. рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в краже установлен — житель г. Рыбинска 1992 г.р. Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что знаком с заявителем, некоторое время назад они работали вместе, и тот остался должен ему некоторую сумму денег. Поэтому и решил компенсировать инструментом, который продал. Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.

Установлен подозреваемый в краже велосипеда

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился местный житель и сообщил о пропаже велосипеда, который он оставил без присмотра на лестничной площадке в подъезде дома по ул. Ворошилова. Сумма ущерба составила около 5 тыс. рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен подозреваемый в совершении кражи — житель микрорайона Мариевка 1980 г.р.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

Подозреваемым даны признательные показания. Мужчина пояснил, что находился в гостях у знакомого, после совместного распития спиртных напитков пошел в магазин за очередной партией алкоголя. Вернувшись из магазина, перепутал подъезд и обнаружил на площадке первого этажа велосипед. Забрал его, решив доехать на нем до дома.

Полиция напоминает! Большая часть краж велосипедов совершается из подъездов домов.

Несмотря на то, что домофон на двери подъезда не является надежной защитой, владельцы все равно оставляют в подъездах свои транспортные средства. Этим пользуются злоумышленники, без особых затруднений забирая чужие, оставленные без присмотра, велосипеды.

Сотрудники полиции проводят большую профилактическую работу по предупреждению таких хищений. Создана специальная база, в которую любой желающий может занести информацию о своем велосипеде. С помощью этой информации существенно увеличивается возможность найти украденное имущество.

Внести данные о своем велосипеде в единую базу можно обратившись в ближайший отдел полиции или к своему участковому.

Не забывайте — единственный гарантированный способ защиты от кражи – не оставлять велосипед без присмотра, особенно в подъездах домов.

В случае совершения кражи незамедлительно сообщите об этом в полицию по телефону 02, с сотового — 102

Задержан подозреваемый в совершении кражи из продуктового павильона

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что в ночное время неизвестный, взломав дверь, проник в торговую палатку, расположенную в районе пр. Ленина и похитил молочные продукты питания, причинив ущерб на сумму около 3,5 тыс. рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый в совершении преступления – ранее судимый житель г. Рыбинска 1996 г.р. Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемым даны признательные показания. Ведется следствие. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление других эпизодов противоправной деятельности подозреваемого.

Кража денег с банковской карты

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась горожанка и сообщила о том, что ей позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником банка. Под предлогом предотвращения несанкционированного получения кредита третьим лицом на имя заявителя, путем обмана получила информацию о банковской карте и пароль. После чего произошло списание денежных средств в сумме более 44500 рублей. Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 ст. 158 УК РФ (кража). Ведется следствие.