Без ответа президента

24.02.2020, 12:40, Главное

Теги: Водохранилище, Волга, Миронов, Общество, Путин, Экология

Инициативная группа противников строительства целлюлозного комбината на Рыбинском водохранилище подвела промежуточные итоги работы за три месяца. Обращения есть – ответа нет.

В декабре 2019 года в Ярославской области прошли акции протеста против строительства целлюлозного комбината на Рыбинском водохранилище. Более 55 000 жителей региона подписали петицию, 38 000 подписей из них собрали рыбинцы. Это 38% трудоспособного населения города.

Бумажная война

С тех пор прошло два месяца. Со стороны могло показаться, что борьба на этом остановилась. На самом деле это не так. Письма отправили различными государственным структурам и ведомствам. Подписи жителей и требования передали Владимиру Путину, Дмитрию Медведеву, Михаилу Мишустину, в Государственную думу и Совет федерации.

Копии требования переслали руководителям и законодательным собраниям всех областей, которых затронет ЦБК. Представители Ульяновской и Астраханской области так и не дали ответа. При этом губернатор последней, Игорь Бабушкин, сам уроженец Рыбинска, у нас были большие надежды на него. Среди ответов было много формализма и отписок. Авторы ссылались на то, что решение еще не принято, на то, что всё под контролем.

Удивил ответ от Костромской областной думы о том, что решение подобных вопросов не входят в их компетенцию. Министерство экологии Нижегородской области выразило озабоченность намеченными планами строительства, но их депутаты, после бурного обсуждения, так и не смогли прийти к единому мнению. Среди формалистов так же оказались Саратовская и Волгоградская область, республика Чувашия. Возможно, они посчитали, что проблема их не коснется.

Письмо президенту

Противостояли нашей работе сторонники строительства. Олигарх Алексей Мордашов и губернатор Олег Кувшинников пригласили президента Владимира Путина на закладку первого камня в целлюлозный завод и предложили провести заседание Госсовета по вопросам экологии и охраны окружающей среды. Письмо датировано 30 января, а закладывать камень решили уже 17 июля 2020 года. В тексте есть еще два важных момента. Во–первых, Мордашов и Кувшинников утверждают, что Путин поддерживает строительство ЦБК. Во–вторых, что проект уже «находится в высокой степени готовности» – то есть признаются, что врали и продолжают врать жителям.

Ответное слово

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов не стал медлить и уже 31 января направил свое обращение президенту. В нем он рассмотрел перспективы и последствия строительства:

• влияние на экологическую обстановку на территории всех регионов Волжского бассейна;

• экономический эффект: по заверению Кувшинникова, доходы от завода составят около 7 миллиардов рублей в год. На нацпроекты «Оздоровление Волги» и «Чистая вода», которые загубит ЦБК, планируют направить 450 миллиардов рублей;

• социальная напряженность в обществе, а следование высокий протестный потенциал. В Ярославской области за три последних месяца состоялось 25 акций против целлюлозного завода.

Обращение Миронова Путин передал премьеру Мишустину с поручением: “Прошу рассмотреть, проработать с заинтересованными ведомствами и доложить Ваше мнение”.

Общественным обсуждениям – быть!

Прокуратура посчитала, что обсуждение должно проводиться не только в Вологодской, но и в Ярославской области. По мнению природоохранных прокуроров, сточные воды завода неизбежно окажутся в Рыбинском водохранилище и по течению попадут в ярославскую акваторию.

Компания «СВЕЗА–Лес» оспорила это предостережение в Кировском суде Ярославля и выиграла иск. Однако природоохранная прокуратура и департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области обжаловали решение первой инстанции в областном суде.

Окончательный вердикт областного суда: предостережение природоохранной прокуратуры законно, обсуждение должно проводиться и в Ярославской области.

Число противников строительства растет

К протесту присоединились:

• Общественная палата области. Они рассмотрели этот вопрос и направили замечания в федеральную;

• Уполномоченный по правам человека ЯО взял на контроль, и проинформировал Татьяну Москалькову – Уполномоченного по правам человека в РФ, так как проблема затрагивает интересы жителей нескольких регионов;

• Депутат Госдумы Владимир Бурматов в своем инстаграм канале написал: “ЦБК действительно крайне опасный с точки зрения экологии объект. Одна только история с Байкальским ЦБК, который уже сколько лет закрыт, а последствия его деятельности еще придется расхлебывать десятилетиями, чего стоит. А тут а) водохранилище; б) угроза Волге; в) биосферный заповедник в зоне непосредственной опасности.”

• Депутат Госдумы Илья Осипов в своем телеграм–канале: “Буквально вчера получили ответ Минстроя, в котором четко выражена отрицательная позиция по поводу строительства в связи с непоправимым вредом для окружающей среды!”.

• Депутат Госдумы Валентина Терешкова обратилась к заместителю председателя правительства Виталию Мутко. Она попросила его оказать содействие в переносе места строительства ЦБК в «иное место, не оказывая значительного экологического воздействия».

Санкт–Петербург с нами

Совсем недавно десятки петербуржцев вышли с одиночными пикетами и поддержали жителей Поволжья, Удмуртии, Башкирии и других регионов сражающихся против строительства Судского ЦБК, сжигания токсичных отходов, и уничтожения горы Куштау. С инициативой выступило Российское социалистическое движение в СПб.

Деньги против интереса людей

Сейчас, по сути, идет противостояние между интересами бизнеса и экологически безопасной жизни людей. Но все больше и больше государственных чиновников поддерживают жителей, выступающих против строительства целлюлозного комбината. Это значит, что мы становимся сильнее и шансы одержать победу растут. Поэтому мы продолжаем свою работу ради нашего с вами будущего.

«Жду ответа Путина»

Многочисленные обращения жителей к президенту России Владимиру Путину перенаправили в различные министерства и ведомства, которые даже не имеют полномочий в решении вопроса строительства целлюлозного комбината, что они и указывают в своих письмах.

55000 жителей Ярославской области ждут ответа именно от президента. Он должен принять окончательное решение и поставить точку в этом вопросе, считают организаторы протеста.